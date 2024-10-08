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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2-й квартал 2025 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.9 380 оценок

Paradox не хочет сама разрабатывать Vampire: The Masquerade - Bloodlines 3

monk70
Новости

Paradox Interactive — известная в отрасли компания своими стратегическими играми, но она также ответственна за Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Экшен-RPG разрабатывается в течение многих лет и испытывала серьезные проблемы в процессе создания, пока в определенный момент Paradox Interactive не передала RPG студии The Chinese Room (ранее Hard Suit Labs).

Вице-президент Paradox Interactive Маттиас Лилья сказал, что Bloodlines 2 была на грани отмены, но проект спасла студия The Chinese Room, которая продолжает разрабатывать игру.

Если бы мы не нашли The Chinese Room и не увидели, что они сделали, отмена была бы следующим логичным шагом, потому что мы не смогли бы продолжать в том же духе».

Несмотря на проблемы последних лет, а также переносы, поскольку игра выйдет только в первой половине 2025 года, правда в том, что Paradox Interactive теперь считает, что Bloodlines 2 действительно соответствует вселенной мира World of Darkness.

Однако Paradox Interactive признает, что у нее нет никаких планов по созданию сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Маттиас Лилья считает, что у компании недостаточно опыта.

Создание такой игры не в наших стратегических целях. Так что, если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной, Bloodlines 3 будет создана кем-то другим, по нашей лицензии. Я бы сказал, что это стратегический способ, который будет работать. Так что это все еще что-то за пределами того, что мы должны делать, мы не знаем этих вещей, поэтому, вероятно, нам следует позволить другим людям сделать Bloodlines 3.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года.

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23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
nemsis94
Так что, если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной

То есть они сами не уверены в этом проекте?))

7
SERgik 777

хорошо что не обещают

4
Димка2010

там всё печально.
эдакий человек-паук в боёвке с маханием кулаками, когда комбо делаешь в драке и всякие магические касты-баффы, как в Дисхонороде.
это на любителя, в общем, всё будет.

-4
KnDiman

В их случае, с учётом переносов, я бы перефразировал из "даст Бог будет успешной", в "даст бог выйдет".

2
Dark-Phoenix KnDiman

Скорей "даст Бог закроют, чтоб не позариться"

0
Кей Овальд

Да куда вам третью-то!? Тут со второй ничего непонятно и сильно не факт, что она не будет выше 7,5/10.

5
Lyс

Сделали бы ремастер или ремейк первой да и все. Я уже даже не помню что там было то, хорошо было бы переиграть, вспомнить. Да и разрабы бы опыта поднабрались при работе над ремастером, а потом уже могли бы и за вторую взяться. Сами же признают, что нет такого опыта

5
Кагыр ОДим из Стима

Боюсь ,что после релиза второй части никакой речи о продолжении уже не будет.

5
ruslan_dzusev

та разродите вы ее уже!

4
Serj77777

The Chinese Room могут прыгнуть выше головы,как Bloober Team и удивить всех крепким и интересным боевиком.Рано ещё закапывать,это спрошлыми разработчиками было понятно...,в этом случае, у меня теплится робкая надежда.)

4
SubaruBrzDream

вот да,это правильное видение 👍

0
Пользователь ВКонтакте

и вот снова вечерний вк админ // Денис Лежепеков

1
concluding

Как же этой серии игр не везёт... Прям обидно, ведь такой потенциал.

1
Ди Гы

Half-Life 3 раньше выйдет, чем Bloodlines 2. Если что это шутка.

1
Темный-Властелин

Маскарад 2 уже конкурирует со Ждалкером 2

1
The Dark Side

Вторую часть без сомнений ждёт оглушительный провал, поэтому даже разговоров про третью часть мы не скоро услышим.

0
211186

Да вы вторую не собираетесь выпускать, уже 10 лет только кормите хомяков херней

0
MunchkiN 616

проста стало понятно что разработка подорожала и затянулась 2 и 3 часть станут настоящими АААА играми если их делать.
надо была проста какой-нибудь трешачек на унрили 3 в 2010-12 году заделать. а потом ремарнуть в эпоху ремастеров.
сейчас только игру сервис вместо 3й начинать делать если. со скинчиками клановыми всякими прикалюхами и бодипозитивными вампирами типа на кровушке разъелись. и чтоб всякая ржака была и танцульки модные. когда яшик с лутом открываешь чтоб вокруг него пританцовывать там из него золотой свет чтоб шел и звук всякие бум-бдыщ. и лутец всякий пошел.

0
цацайцуа йайуауйау

А зачем же вы купили права на игру, при этом делая контурные карты. В который раз крутая франшиза достается не тем людям. Тот же Фаллаут достатлся этим бездарным уродам из бефезды

0
hollo0w

Ну значит на Bloodlines 2 серия и схлопнется, вторую часть ждёт очевидный провал 🤷‍♂️

0
vfa19

Да по видео из их альфы было ясно что игру делают без души, на от**бись, без атмосферы. Не хотят, кто заставляет?

0
Майкл Скотт

Самое логичное было бы сразу отдать игру обсидианам, чтоб не думать о провале второй части

0
RattyCarina

Вы ещё даже не знаете, выстрелит игра или же станет редкостным гуана (а я не сомневаюсь, что именно гуано она и станет), а уже о 3 части заикаетесь. Испанский Стыд, ей-богу.

-5