Paradox не хочет сама разрабатывать Vampire: The Masquerade - Bloodlines 3

Paradox Interactive — известная в отрасли компания своими стратегическими играми, но она также ответственна за Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Экшен-RPG разрабатывается в течение многих лет и испытывала серьезные проблемы в процессе создания, пока в определенный момент Paradox Interactive не передала RPG студии The Chinese Room (ранее Hard Suit Labs).
Вице-президент Paradox Interactive Маттиас Лилья сказал, что Bloodlines 2 была на грани отмены, но проект спасла студия The Chinese Room, которая продолжает разрабатывать игру.
Если бы мы не нашли The Chinese Room и не увидели, что они сделали, отмена была бы следующим логичным шагом, потому что мы не смогли бы продолжать в том же духе».
Несмотря на проблемы последних лет, а также переносы, поскольку игра выйдет только в первой половине 2025 года, правда в том, что Paradox Interactive теперь считает, что Bloodlines 2 действительно соответствует вселенной мира World of Darkness.
Однако Paradox Interactive признает, что у нее нет никаких планов по созданию сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Маттиас Лилья считает, что у компании недостаточно опыта.
Создание такой игры не в наших стратегических целях. Так что, если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной, Bloodlines 3 будет создана кем-то другим, по нашей лицензии. Я бы сказал, что это стратегический способ, который будет работать. Так что это все еще что-то за пределами того, что мы должны делать, мы не знаем этих вещей, поэтому, вероятно, нам следует позволить другим людям сделать Bloodlines 3.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года.
То есть они сами не уверены в этом проекте?))
хорошо что не обещают
там всё печально.
эдакий человек-паук в боёвке с маханием кулаками, когда комбо делаешь в драке и всякие магические касты-баффы, как в Дисхонороде.
это на любителя, в общем, всё будет.
В их случае, с учётом переносов, я бы перефразировал из "даст Бог будет успешной", в "даст бог выйдет".
Скорей "даст Бог закроют, чтоб не позариться"
Да куда вам третью-то!? Тут со второй ничего непонятно и сильно не факт, что она не будет выше 7,5/10.
Сделали бы ремастер или ремейк первой да и все. Я уже даже не помню что там было то, хорошо было бы переиграть, вспомнить. Да и разрабы бы опыта поднабрались при работе над ремастером, а потом уже могли бы и за вторую взяться. Сами же признают, что нет такого опыта
Боюсь ,что после релиза второй части никакой речи о продолжении уже не будет.
та разродите вы ее уже!
The Chinese Room могут прыгнуть выше головы,как Bloober Team и удивить всех крепким и интересным боевиком.Рано ещё закапывать,это спрошлыми разработчиками было понятно...,в этом случае, у меня теплится робкая надежда.)
вот да,это правильное видение 👍
и вот снова вечерний вк админ // Денис Лежепеков
Как же этой серии игр не везёт... Прям обидно, ведь такой потенциал.
Half-Life 3 раньше выйдет, чем Bloodlines 2. Если что это шутка.
Маскарад 2 уже конкурирует со Ждалкером 2
Вторую часть без сомнений ждёт оглушительный провал, поэтому даже разговоров про третью часть мы не скоро услышим.
Да вы вторую не собираетесь выпускать, уже 10 лет только кормите хомяков херней
проста стало понятно что разработка подорожала и затянулась 2 и 3 часть станут настоящими АААА играми если их делать.
надо была проста какой-нибудь трешачек на унрили 3 в 2010-12 году заделать. а потом ремарнуть в эпоху ремастеров.
сейчас только игру сервис вместо 3й начинать делать если. со скинчиками клановыми всякими прикалюхами и бодипозитивными вампирами типа на кровушке разъелись. и чтоб всякая ржака была и танцульки модные. когда яшик с лутом открываешь чтоб вокруг него пританцовывать там из него золотой свет чтоб шел и звук всякие бум-бдыщ. и лутец всякий пошел.
А зачем же вы купили права на игру, при этом делая контурные карты. В который раз крутая франшиза достается не тем людям. Тот же Фаллаут достатлся этим бездарным уродам из бефезды
Ну значит на Bloodlines 2 серия и схлопнется, вторую часть ждёт очевидный провал 🤷♂️
Да по видео из их альфы было ясно что игру делают без души, на от**бись, без атмосферы. Не хотят, кто заставляет?
Самое логичное было бы сразу отдать игру обсидианам, чтоб не думать о провале второй части
Вы ещё даже не знаете, выстрелит игра или же станет редкостным гуана (а я не сомневаюсь, что именно гуано она и станет), а уже о 3 части заикаетесь. Испанский Стыд, ей-богу.