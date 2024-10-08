Paradox не хочет сама разрабатывать Vampire: The Masquerade - Bloodlines 3

Paradox Interactive — известная в отрасли компания своими стратегическими играми, но она также ответственна за Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Экшен-RPG разрабатывается в течение многих лет и испытывала серьезные проблемы в процессе создания, пока в определенный момент Paradox Interactive не передала RPG студии The Chinese Room (ранее Hard Suit Labs).

Вице-президент Paradox Interactive Маттиас Лилья сказал, что Bloodlines 2 была на грани отмены, но проект спасла студия The Chinese Room, которая продолжает разрабатывать игру.

Если бы мы не нашли The Chinese Room и не увидели, что они сделали, отмена была бы следующим логичным шагом, потому что мы не смогли бы продолжать в том же духе».

Несмотря на проблемы последних лет, а также переносы, поскольку игра выйдет только в первой половине 2025 года, правда в том, что Paradox Interactive теперь считает, что Bloodlines 2 действительно соответствует вселенной мира World of Darkness.

Однако Paradox Interactive признает, что у нее нет никаких планов по созданию сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Маттиас Лилья считает, что у компании недостаточно опыта.

Создание такой игры не в наших стратегических целях. Так что, если Bloodlines 2, даст Бог, будет успешной, Bloodlines 3 будет создана кем-то другим, по нашей лицензии. Я бы сказал, что это стратегический способ, который будет работать. Так что это все еще что-то за пределами того, что мы должны делать, мы не знаем этих вещей, поэтому, вероятно, нам следует позволить другим людям сделать Bloodlines 3.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет в первой половине 2025 года.