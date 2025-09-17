Paradox сдаёт назад: платные кланы Bloodlines 2 теперь будут доступны всем игрокам в базовой версии

Paradox Interactive, White Wolf и студия The Chinese Room объявили, что в Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 клан Ласомбра и клан Тореадор будут доступны в базовой версии игры. Ранее их планировали выпустить в качестве платного контента, но разработчики изменили решение после отзывов сообщества.

Кроме того, в 2026 году игру ждут два сюжетных дополнения — Loose Cannon и The Flower & the Flame. В первом игроки взглянут на Сиэтл глазами шерифа Камарильи Бенни Малдуна, а во втором — проследят за Примогеном Исабеллой Мур и ее мрачным творческим путем. Оба набора войдут в Premium Edition с Expansion Pass.

Издания Bloodlines 2 будут разнообразными: от цифровой Deluxe Edition с косметическим набором «Santa Monica Memories» до расширенной Premium Edition, включающей Expansion Pass и коллекционные предметы в физических версиях.

В самой игре игроки проведут девять ночей в Сиэтле в роли древнего вампира Файра. Мир тьмы раскроется через коварные политические интриги Камарильи, встречи с харизматичными персонажами и выбор между шестью кланами: Бружа, Тремере, Бану Хаким, Вентру, Тореадор и Ласомбра. Каждый клан предлагает уникальные дисциплины и стиль игры, а любое необдуманное действие может нарушить Маскарад — священный закон вампиров.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Релиз ожидается в конце октября 2025 года, а дополнения — в 2026-м. Игроков ждут политические интриги, мрачные тайны и свежий взгляд на культовый мир «Vampire: The Masquerade».