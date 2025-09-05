Paradox возвращает деньги за Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 пока не решит, что делать с клановыми DLC

Paradox решила вернуть деньги тем, кто заказал премиум-версию Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в PlayStation Store, в ожидании решения по поводу двух дополнительных кланов, включенных в платный DLC Shadows and Silk.
Это результат протестов игроков, которые вынудили Paradox пересмотреть ситуацию, чтобы не поставить под угрозу запуск и без того неудачной игры, которая пережила полную смену разработчика с перезапуском всего проекта. Таким образом, тем, кто приобрел премиум-версию, будет возвращена стоимость игры.
Paradox и The Chinese Room заявили, что внесут значительные изменения в предложение. Полная информация об изменениях будет опубликована 17 сентября. Возврат средств начнется 8 сентября.
Paradox имеет в виду только PlayStation Store, поскольку цифровые магазины для ПК и Xbox уже позволяют запрашивать возмещение за предзаказанные игры без вмешательства издателя.
Что тут решать еблуши раз уж такая тряска пошла... Это самое худшее решение, за все времена, которое я только видел, делать платные кланы, и пихать их в делюкс издание. Еблуши просто сделайте их бесплатными, и накидайте ништяков в делюкс издание, всё как всегда, а то ишь ты, захотели и рыбку съесть и ********
Вся суть работы разработчиков Paradox
То есть они еще игру не выпустили а уже к не вышедшей игре DLC бабло возвращают. Тем кто стучит в дно с нижнего дна уже кувалдой ломятся.
Это они специально так сделали,чтобы ещё оттянуть немного время - снова отложить игру ну и заодно подогреть к ней интерес;)
Этот издатель готов все что угодно на длс поделить
когда впарить длц интереснее чем толкнуть оригинал xD
Варианта здесь два. Первый -- включить эти кланы в качестве подарка за предзаказ, больше ничего не меняя, и ряд негодующих с радостью побежит покупать. Второй -- сделать полностью бесплаными.
Раз в новости речь про значительные изменения, вероятность второго ближе. Вдобавок это будет сильный маркетинговый жест.
В любом случае все зависит от степени их жадности. Может статься, что там игра то не бог весть какая, поэтому была ставка собрать основную кассу именно за счет старта и разных изданий.
Если это так, то никакой бесплатный контент даже в базовом исполнении им не поможет. Через месяц появятся скидки.
Варианта здесь два. Первый- выпустить игру, уже по трейдерам и куче переносов понятно что нас ждёт кал на уровне майндсай, ловим кучу хейта, студия закрывается
Второй- просто отменяем игру вместе со всеми длс и не позоримся, возраждаем тройка геймс и отдаем им делать нормальную бладлайнс 2
как хорошо что я все таки решил в свое время не предзаказывать, этот как уже оказалось кусок сои