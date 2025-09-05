Paradox возвращает деньги за Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 пока не решит, что делать с клановыми DLC

Paradox решила вернуть деньги тем, кто заказал премиум-версию Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в PlayStation Store, в ожидании решения по поводу двух дополнительных кланов, включенных в платный DLC Shadows and Silk.

Это результат протестов игроков, которые вынудили Paradox пересмотреть ситуацию, чтобы не поставить под угрозу запуск и без того неудачной игры, которая пережила полную смену разработчика с перезапуском всего проекта. Таким образом, тем, кто приобрел премиум-версию, будет возвращена стоимость игры.

Paradox и The Chinese Room заявили, что внесут значительные изменения в предложение. Полная информация об изменениях будет опубликована 17 сентября. Возврат средств начнется 8 сентября.

Paradox имеет в виду только PlayStation Store, поскольку цифровые магазины для ПК и Xbox уже позволяют запрашивать возмещение за предзаказанные игры без вмешательства издателя.