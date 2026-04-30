Первое DLC для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разочаровало игроков

Дополнение Loose Cannon для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 наконец вышло, но реакция аудитории оказалась неоднозначной. Несмотря на ожидания, многие игроки встретили релиз прохладно и раскритиковали его за скромный объём и слабую проработку.

DLC добавляет новую сюжетную линию и даёт возможность сыграть за Бенни Малдуна — персонажа из основной кампании. Также разработчики из The Chinese Room внедрили дополнительные механики, включая использование огнестрельного оружия и ближнего боя, что стало одним из главных нововведений.

Однако именно контент стал главным поводом для недовольства. Игроки отмечают, что дополнение проходится всего за 1–2 часа и включает лишь несколько заданий без побочных активностей. По их словам, материал ощущается как набор коротких эпизодов, не раскрывающих потенциал идей.

При этом часть аудитории всё же оценила изменения в геймплее. Новый стиль боя и механики получили положительные отклики, хотя многие считают, что их стоило внедрить в основную игру, а не ограничивать рамками DLC.

В итоге Loose Cannon получило смешанные отзывы: улучшения в механиках признаются шагом вперёд, но общий объём и наполнение дополнения оставили значительную часть игроков разочарованной.