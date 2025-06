По Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 анонсирован официальный артбук и это может быть намеком на скорый релиз игры

Несмотря на высокий градус ожидания, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 полностью пропустила Summer Game Fest 2025 и другие крупные игровые презентации начала лета. На фоне затянувшегося молчания у фанатов вновь возникли опасения: не повторится ли судьба прежних переносов и производственных проблем? Однако на официальных страницах проекта появился неожиданный анонс, который внезапно вселил новую надежду.

Разработчики объявили о выходе официального артбука под названием The Art of Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Это 192-страничное издание в твёрдом переплёте, включающее подборку концепт-артов, закулисные материалы и комментарии создателей. Книга поступит в продажу 2 декабря 2025 года, но доступна для предзаказа уже сейчас.

Погрузитесь в разработку долгожданной ролевой игры в жанре экшен с этим объемным томом, демонстрирующим искусство и мастерство Мира Тьмы.

Хотя сам артбук выходит после заявленного релиза игры, его анонс на фоне длительного информационного затишья может быть признаком того, что разработка действительно близка к завершению, и проект движется к финишу. Сложно представить выпуск сопутствующего продукта без уверенности в выходе самой игры.

Официально Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 по-прежнему запланирована к выходу в октябре 2025 года. Скорее всего разработчики не спешат озвучивать более точную дату выхода, поскольку хотят быть уверены на 100% в готовности проекта. Заявленная дата выхода артбука подсказывает, что максимальный срок ожидания выхода игры не должен пересечь конец этого года.