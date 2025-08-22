Полная демоверсия Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыла подробности сюжета

На видеохостинге youtube было опубликовано видео полной демоверсии VTMB 2. Paradox Interactive предоставили эксклюзивный доступ с правом показа стримеру theRadBrad для привлечения аудитории к предстоящей игре, что позволило узнать больше о сюжете и возможностях геймплея.

Протагонистом игры является древний вампир Фаир, очнувшийся после 100 лет спячки (торпора). Неудачно оказавшийся рядом детектив Фабиан из клана малкавиан попался под руку озверевшему от голода вампиру и привело это к его полному поглощению, так называемому дьяблери, после которого способности и силы высушенного до конца вампира переходят к победителю. Такие экзекуции в сообществе вампиров строго запрещены и караются смертью. Но данное событие дало интересный эффект, разум Фабиана продолжил существование...в голове протагониста игры, а так же привело к полной амнезии как Фаира так и детектива, к тому же на руке появляется загадочная метка, от которой способности и сила улетучились в небытие.

Какой линии поведения и событий из прошлого будет придерживаться главный герой решается путем выбора диалогов что наглядно продемонстрировали при выполнении некоторых квестов.

Так выглядит общение главных героев чертогах своего разума

Детектив советует посетить очень значимую персону в городе для получения ответов на свои вопросы. Лу Гранд 40 лет назад до начавшихся событий была "принцем" Камарильи в Сиэтле, но уступила свой пост своему "дитя", погибшему при загадочных обстоятельствах за пару дней до пробуждения главного героя, после его смерти пост заняла еще одна ее обращенная, а именно Рионг Чой. Сама Лу уверена в своей теневой власти и что именно она контролирует происходящее в городе.

Именно в башне вентру и начинается еще одна запутанная история, в холле уже полно анархов недовольных новой кандидатурой на пост принца и напавших на здание, что приводит к довольно сомнительному сотрудничеству с Рионг, взамен на информацию о метке.

Возможности кастомизации персонажа на данный момент ограничены выбором прически, цвета глаз, макияжа и аксессуаров с костюмами.

По части геймплея известно что присутствуют вампирские дисциплины в зависимости от выбора клана, ближний бой и воздействие с окружающими предметами в качестве оружия при помощи телекинеза, в том числе огнестрельного оружия. Взлом замков отсутствует.

Нововведение в виде "инстинкта обнаружения", схожего со способностью Геральта в Ведьмаке 3.

Маскарад как и прежде нужно соблюдать, если на глазах у других применять способности или прыгать по крышам растет шкала подозрительности что приведет к преследованию со стороны органов правопорядка.

Появилась система взаимоотношений и последствия выбора диалогов на дальнейшие события.

Фрагменты воспоминаний будут восстанавливаться постепенно по ходу игры, события прошлого будут исследованы как игрой за Фаера, так и Фабиана.

Представленная зона для исследования на карте.