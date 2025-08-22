ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.7 485 оценок

Полная демоверсия Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыла подробности сюжета

pandore pandore

На видеохостинге youtube было опубликовано видео полной демоверсии VTMB 2. Paradox Interactive предоставили эксклюзивный доступ с правом показа стримеру theRadBrad для привлечения аудитории к предстоящей игре, что позволило узнать больше о сюжете и возможностях геймплея.

Превью Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - это случилось!

Протагонистом игры является древний вампир Фаир, очнувшийся после 100 лет спячки (торпора). Неудачно оказавшийся рядом детектив Фабиан из клана малкавиан попался под руку озверевшему от голода вампиру и привело это к его полному поглощению, так называемому дьяблери, после которого способности и силы высушенного до конца вампира переходят к победителю. Такие экзекуции в сообществе вампиров строго запрещены и караются смертью. Но данное событие дало интересный эффект, разум Фабиана продолжил существование...в голове протагониста игры, а так же привело к полной амнезии как Фаира так и детектива, к тому же на руке появляется загадочная метка, от которой способности и сила улетучились в небытие.

Какой линии поведения и событий из прошлого будет придерживаться главный герой решается путем выбора диалогов что наглядно продемонстрировали при выполнении некоторых квестов.

Так выглядит общение главных героев чертогах своего разума
Детектив советует посетить очень значимую персону в городе для получения ответов на свои вопросы. Лу Гранд 40 лет назад до начавшихся событий была "принцем" Камарильи в Сиэтле, но уступила свой пост своему "дитя", погибшему при загадочных обстоятельствах за пару дней до пробуждения главного героя, после его смерти пост заняла еще одна ее обращенная, а именно Рионг Чой. Сама Лу уверена в своей теневой власти и что именно она контролирует происходящее в городе.

Именно в башне вентру и начинается еще одна запутанная история, в холле уже полно анархов недовольных новой кандидатурой на пост принца и напавших на здание, что приводит к довольно сомнительному сотрудничеству с Рионг, взамен на информацию о метке.

Возможности кастомизации персонажа на данный момент ограничены выбором прически, цвета глаз, макияжа и аксессуаров с костюмами.

По части геймплея известно что присутствуют вампирские дисциплины в зависимости от выбора клана, ближний бой и воздействие с окружающими предметами в качестве оружия при помощи телекинеза, в том числе огнестрельного оружия. Взлом замков отсутствует.

Нововведение в виде "инстинкта обнаружения", схожего со способностью Геральта в Ведьмаке 3.

Маскарад как и прежде нужно соблюдать, если на глазах у других применять способности или прыгать по крышам растет шкала подозрительности что приведет к преследованию со стороны органов правопорядка.

Появилась система взаимоотношений и последствия выбора диалогов на дальнейшие события.

Фрагменты воспоминаний будут восстанавливаться постепенно по ходу игры, события прошлого будут исследованы как игрой за Фаера, так и Фабиана.

Представленная зона для исследования на карте.

21
14
Комментарии: 14
Neko-Aheron

вроде персонажи не самые страшные… играть можно и за мужика… не зря покупал 4 года назад

5
Ruslan09727

Тогда она столько же стоила?

Neko-Aheron Ruslan09727

Тогда была путаница с ценами и я ухватил копию делюкс издания за 550 грн

7
Лицо со шрамом Neko-Aheron

грн это что ? Груни?

2
AlexFoRestor

В это мы играем

3
Strannik Mirow

Никогда не прощу им Криса Авелона. Талантливый мужик уволен и вся многолетняя карьера сломана из за ничем не доказанного обвинения одной баба, без постановления суда, просто из за клеветы уволили сотрудника с многолетним опытом!

2
Кей Овальд

А метка на руке была в виде татуировки S.T.A.L.K.E.R.

1
Kenn1y

От 3 лица камеры совсем не будет?

1
RPG fan of games

Иногда будет появляться вид от третьего лица во время диалогов, кат-сцен и добиваний. Свободно переключаться между первым и третьи лицом нельзя.

1
SpunkyHannibal

Всё круто кроме моментов... как обычно.. современный тренд.. всё приклеено клеем.. ничего не двигается, физики 0 .. кроме специально расставленных баночек выделяющихся на фоне что бы ну понятно было что там физика на них.. Вот гг кулаком ударил по статуетке-бюсту и ..ничего.. она намертво приклеена.. даже не разбилась по скрипту.. Ну что это за бред! Верните старые добрые времена физики в играх! Я до сих пор кайфую от мысли опыта в HL2 когда вообще всё было на физике, баночки, скляночки, урны.. скамейки.. что угодно.. ну кайф.. почему вы перестали это делать?

1
Regiswk

А в руки по нормальному оружие брать нельзя будет получается?

Neko-Aheron

Должно быть можно...

Kontr Strik

Пишут, что это теперь не рпг , а эдвенчура, это правда?

Kontr Strik

Пишут, что это теперь не рпг , а эдвенчура, это правда?