Полная демоверсия Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыла подробности сюжета

На видеохостинге youtube было опубликовано видео полной демоверсии VTMB 2. Paradox Interactive предоставили эксклюзивный доступ с правом показа стримеру theRadBrad для привлечения аудитории к предстоящей игре, что позволило узнать больше о сюжете и возможностях геймплея.
Протагонистом игры является древний вампир Фаир, очнувшийся после 100 лет спячки (торпора). Неудачно оказавшийся рядом детектив Фабиан из клана малкавиан попался под руку озверевшему от голода вампиру и привело это к его полному поглощению, так называемому дьяблери, после которого способности и силы высушенного до конца вампира переходят к победителю. Такие экзекуции в сообществе вампиров строго запрещены и караются смертью. Но данное событие дало интересный эффект, разум Фабиана продолжил существование...в голове протагониста игры, а так же привело к полной амнезии как Фаира так и детектива, к тому же на руке появляется загадочная метка, от которой способности и сила улетучились в небытие.
Какой линии поведения и событий из прошлого будет придерживаться главный герой решается путем выбора диалогов что наглядно продемонстрировали при выполнении некоторых квестов.
Детектив советует посетить очень значимую персону в городе для получения ответов на свои вопросы. Лу Гранд 40 лет назад до начавшихся событий была "принцем" Камарильи в Сиэтле, но уступила свой пост своему "дитя", погибшему при загадочных обстоятельствах за пару дней до пробуждения главного героя, после его смерти пост заняла еще одна ее обращенная, а именно Рионг Чой. Сама Лу уверена в своей теневой власти и что именно она контролирует происходящее в городе.
Именно в башне вентру и начинается еще одна запутанная история, в холле уже полно анархов недовольных новой кандидатурой на пост принца и напавших на здание, что приводит к довольно сомнительному сотрудничеству с Рионг, взамен на информацию о метке.
Возможности кастомизации персонажа на данный момент ограничены выбором прически, цвета глаз, макияжа и аксессуаров с костюмами.
По части геймплея известно что присутствуют вампирские дисциплины в зависимости от выбора клана, ближний бой и воздействие с окружающими предметами в качестве оружия при помощи телекинеза, в том числе огнестрельного оружия. Взлом замков отсутствует.
Нововведение в виде "инстинкта обнаружения", схожего со способностью Геральта в Ведьмаке 3.
Маскарад как и прежде нужно соблюдать, если на глазах у других применять способности или прыгать по крышам растет шкала подозрительности что приведет к преследованию со стороны органов правопорядка.
Появилась система взаимоотношений и последствия выбора диалогов на дальнейшие события.
Фрагменты воспоминаний будут восстанавливаться постепенно по ходу игры, события прошлого будут исследованы как игрой за Фаера, так и Фабиана.
Представленная зона для исследования на карте.
вроде персонажи не самые страшные… играть можно и за мужика… не зря покупал 4 года назад
Тогда она столько же стоила?
Тогда была путаница с ценами и я ухватил копию делюкс издания за 550 грн
грн это что ? Груни?
В это мы играем
Никогда не прощу им Криса Авелона. Талантливый мужик уволен и вся многолетняя карьера сломана из за ничем не доказанного обвинения одной баба, без постановления суда, просто из за клеветы уволили сотрудника с многолетним опытом!
А метка на руке была в виде татуировки S.T.A.L.K.E.R.
От 3 лица камеры совсем не будет?
Иногда будет появляться вид от третьего лица во время диалогов, кат-сцен и добиваний. Свободно переключаться между первым и третьи лицом нельзя.
Всё круто кроме моментов... как обычно.. современный тренд.. всё приклеено клеем.. ничего не двигается, физики 0 .. кроме специально расставленных баночек выделяющихся на фоне что бы ну понятно было что там физика на них.. Вот гг кулаком ударил по статуетке-бюсту и ..ничего.. она намертво приклеена.. даже не разбилась по скрипту.. Ну что это за бред! Верните старые добрые времена физики в играх! Я до сих пор кайфую от мысли опыта в HL2 когда вообще всё было на физике, баночки, скляночки, урны.. скамейки.. что угодно.. ну кайф.. почему вы перестали это делать?
А в руки по нормальному оружие брать нельзя будет получается?
Должно быть можно...
Пишут, что это теперь не рпг , а эдвенчура, это правда?
