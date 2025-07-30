Появились новые подробности и геймплей Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от издания Game Informer

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 стала главной темой нового выпуска журнала Game Informer. Журналисты не только опробовали грядущую RPG, но и пообщались с разработчиками из The Chinese Room.
Действие разворачивается в рождественском Сиэтле — этот город ещё использовала Hardsuit Labs, и новая команда решила сохранить локацию. Начало игры строится на контрасте между светлым, праздничным человеческим миром и тёмным вампирским. Главный герой Файр просыпается после ста лет сна в разрушенном здании и выходит в сияющий огнями Сиэтл, что задаёт атмосферу всей истории.
Такой контраст — не просто сюжетный приём, а визуальная основа всей игры. Улицы Сиэтла украшены огнями, снег отражает свет, а переулки окутаны тьмой и подходят для скрытных действий. Маскарад остаётся в силе — вампиры обязаны скрывать свою сущность, поэтому использовать способности на виду нельзя.
Авторы сфокусировались не на масштабе, а на плотности и проработке мира. Свободно гулять по всему городу не получится: при приближении к краю карты включается ограничение. Зато внимание уделено деталям. Особенно разработчики гордятся реалистичной реконструкцией района Пайонир-Сквер, где творческий директор лично собирал фотоматериалы, чтобы точно передать атмосферу аллей, лестниц и воздуховодов.
Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 намечен на октябрь 2025 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Есть два мнения)
Уже настолько насрать, так долго ждали, уже б было как с первой а, в каком-нибудь 21-22 выпустили бы, разорились бы к чертям, а там фаны допилили бы и сюжета и Лора и геймплея))
После ухода Брайана Митсоды уже было все понятно.
Да даже, когда была команда первой игры они ничего, по-сути, ничего особого не делали и об этом говорил Авелон. И еще он говорил, что их с Митсодой пригласили только чтоб лицами поторговать перед издателем и получить зеленый свет, а после начала разработки их выкинули. и первые геймплейные показы и сливы - это бы позор, гора багов даже в официальных показах с анимациями и дубовый геймплей
Ну выглядит круто
Короче, проблема 2й части не только в 5й редакции настолки, которая - конченая как по играмеханикам, так и по бэку в плане вок повесточки.
Чисто идейно же, первая часть была прикольна тем, что действия происходили в ЛосЬ-Анджелесе, который очень богатый на достопримичательности. Там знаменитый пирс Санта-Моники, и Голивудские холмы, и китайский квартал (который стал буквально китайским из за китайских гротескных небоскрёбов на заднем плане..), и даже цент города выглядел интересно, хоть походил больше на Нью-Йорк чем на Л.А.
А что такое Сиэтл? Кто нибудь из здесь присутствующих что нибудь про этот город знает? ))
Знаменитая башня "Спейс-Нидл"? В лучшем случае! Т.е. город ВААПЩЕ ничем не примечательный и так и просится вопрос - напупя этот город выбрали?
Почему не Сан-Франциско с его Алькатрасом и т.п.; Почему не Лас-Вегас с его пригородами; Почему не Чикаго или Нью Йорк, в котором буквально каждый район может стать хорошей локацией типа "Манхэттэн", "Джерси" Гарлем и т.п. Да даже "ДЕАДройт" подошел бы лучше..)
+ ко всем этим проблемам добавим отсутствие опыта студии в иммерсивных РПГ от первого лица и на выходе мы можем получить ОЧЕНЬ скверного качеств продукт.
В общем - не верю в VtMB 2
Игры, где происходят события в Сиэтле:
Infamous: Second Son
The Last of Us Part II
Deus Ex: Invisible War
Deadlight
Shadowrun Returns
Coffee Talk
По мне так город точно выделится тем, что он станет зимним, ведь игр, где реализована зима очень скуден)
Столица гранжа, родина Куртки Бейна, город как город. В инфеймосе он не плох.
Почему не Сан-Франциско с его алькатрасом и
Геями потому что сан франциско это гейская столица.
А нью йорк уже задолбал в каждой бочке затычка.
так и просится вопрос - напупя этот город выбрали?
Как это зачем выбрали? Там разработчик этого кала работает. Там же написано, что разраб бегал и фоткал помойки на улицах, чтобы ты прочувствовал всю аутентичность.
все ранво выглядит сомнительно
закончили бы уже давно разработку да не мучали этот труп.
Вау, оно ещё живо
Боевка выглядит уныло. Особенно порадовал момент, где гг кусает в шею манекена.
Жду очень ♥
Мертворожденная игра.
это игра уже стала как Киберпанк 2077, игра долгострой которую все ждали\ждут\будут ждать, а на выходе получиться как с К77, полусырое неиграбельное из за багов гвн с тупой РПГ системой
Ни одного бага с релиза в КП не встречала, о которых писали, максимум был баг Деламейна и звонков, всё.
Такая же фигня, я в Киберпанк играю с 10 Декабря 2020-го, т.е. с самого первого дня релиза, и единственные пару тройку багов которые мне попались были скорее забавными чем мешающими или надоедливыми. Да и в них не было ничего сверх-неодинарного т.к. почти в каждой второй, третий игре такие баги с релиза встречаются, то как раскручивали Киберпанк в 2020-ом и 2021-ом что он якобы завален багами это откровенная чушь была, по крайнее мере на ПК точно, на консолях прошлого поколения да были баги, но туда честно говоря изначльно не надо было выпускать игру и не было бы проблем.