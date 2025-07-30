Появились новые подробности и геймплей Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от издания Game Informer

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 стала главной темой нового выпуска журнала Game Informer. Журналисты не только опробовали грядущую RPG, но и пообщались с разработчиками из The Chinese Room.

Действие разворачивается в рождественском Сиэтле — этот город ещё использовала Hardsuit Labs, и новая команда решила сохранить локацию. Начало игры строится на контрасте между светлым, праздничным человеческим миром и тёмным вампирским. Главный герой Файр просыпается после ста лет сна в разрушенном здании и выходит в сияющий огнями Сиэтл, что задаёт атмосферу всей истории.

Такой контраст — не просто сюжетный приём, а визуальная основа всей игры. Улицы Сиэтла украшены огнями, снег отражает свет, а переулки окутаны тьмой и подходят для скрытных действий. Маскарад остаётся в силе — вампиры обязаны скрывать свою сущность, поэтому использовать способности на виду нельзя.

Авторы сфокусировались не на масштабе, а на плотности и проработке мира. Свободно гулять по всему городу не получится: при приближении к краю карты включается ограничение. Зато внимание уделено деталям. Особенно разработчики гордятся реалистичной реконструкцией района Пайонир-Сквер, где творческий директор лично собирал фотоматериалы, чтобы точно передать атмосферу аллей, лестниц и воздуховодов.

Релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 намечен на октябрь 2025 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.