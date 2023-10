Появились новые подробности сюжета Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 ©

После долгого отсутствия в центре внимания мы недавно увидели возвращение игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая получила новый трейлер и подтверждение того, что у нее сменились разработчики: теперь за нее отвечает студия The Chinese Room, известная по таким играм, как Everybody's Gone to the Rapture и Amnesia: A Machine.

С приходом новой студии в проект были внесены некоторые изменения в сюжет. Сара Лонгторн (Sarah Longthorne), сценарист и дизайнер сюжета игры, представила некоторые подробности о новой версии.

Сюжет Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 вращается вокруг контроля: количество и тип контроля, который вы обладаете над другими, контроль, который они оказывают на вас, и контроль, который вы теряете - и медленно восстанавливаете. - над собой и своей судьбой. Игрокам предстоит взять на себя роль Старейшины, у которого были подавлены способности, и теперь все пытаются его контролировать. Вам предстоит решить, кому доверять, а кого предать.

Очнувшись в ловушке в Сиэтле, вы обнаруживаете, что вся ваша сила искуственно подавлена - вы превратились в простую пешку, которую можно использовать и эксплуатировать. В конце концов, кто такие люди, если не самая доступная нам добыча? А что может быть лучше, чем контролируемый и заткнутый рот старейшины?



У наших основных NPC, таких как Лу, Рён и Толли, есть свои планы, и ваше вмешательство может им помочь. Возможно, не в ваших интересах кусать каждую руку, которая пытается вас свалить, но выбирать, вступать в игру - ждать подходящего момента. Или нет. Это зависит от вас.

По словам представителей студии, тема нео-нуара ставит под сомнение границы этики и затрагивает такие вопросы, как возмездие, паранойя и изоляция. Эти элементы отражают реальность жизни вампира.

Мы фокусируемся на персонажах, на том, кто что знает и кто обладает властью в той или иной ситуации, и на том, как игрок может использовать это в своих интересах. Никто в Bloodlines 2 не знает всего обо всем, как бы он ни притворялся. Поэтому то, как игрок ориентируется в этих альянсах и узнает новую информацию, создает у него ощущение, что он расследует сложную паутину лжи. Мы постарались сделать так, чтобы игрок чувствовал себя хозяином того, какую информацию он знает, с кем делится этими секретами и по какой причине.

По словам разработчиков, решение о том, что главным героем стал старейшина, дает возможность создать персонажа, который уже многое знает о мире вампиров, но в то же время дает возможность оставить лазейки для получения новой информации игроками. Цель студии - "сбалансировать возможности и сюжет с желанием игроков создать своего персонажа".

Вампиры относятся друг к другу не так, как мы, особенно такие древние вампиры, как наш главный герой. У них нет, например, "друзей" - все вращается вокруг власти и обладания, которые являются противоположностью истинной близости. Это непростая задача - попытаться отвлечься от того, как мы можем что-то видеть, и проникнуть в это сознание, чтобы правильно это изобразить.



В первую очередь необходимо сосредоточиться на том, чтобы сделать этого персонажа интересным для изучения и проведения времени с ним - нельзя ожидать, что игроки будут изначально идентифицировать себя с ним или, возможно, даже любить его. Для того чтобы сбалансировать это, требуется тонкий подход, позволяющий увеличить масштаб и найти более широкие, более универсальные точки входа, которые могут побудить игроков почувствовать, что они могут идентифицировать себя с этим персонажем.

Для главного героя человечество - это нечто далекое. Сюжет игры будет построен на том, что означает для него человечность после нескольких веков употребления людей в пищу. Чем они являются: "просто пищей" или "возможно ли доверие и дружба?".

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series. Версии для PS4 и Xbox One недавно были отменены.