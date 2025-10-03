При создании Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разработчики вдохновлялись Джоном Уиком, детективами и вестернами

Британские разработчики The Chinese Room сообщили в своих социальных сетях, что при создании Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вдохновлялись различными фильмами и сериалами, среди которых упомянули такие произведения, как "Лютер, "Джон Уик", "Поцелуй навылет" и "За пригоршню долларов". Эти произведения, вероятно, повлияли на игру, исходя из их тем, стилей и сюжетных линий, которые перекликаются с мрачным, суровым и пропитанным духом нуара миром Vampire: The Masquerade.
Судя по источникам вдохновения, игра, вероятно, будет включать в себя напряженные, стильные бои (Джон Уик), морально сложные выборы и психологический детектив (Лютер), острые диалоги с долей юмора (Поцелуй навылет) и интригу фракций с одиноким главным героем в центре (За пригоршню долларов). Фанаты отметили, что источники вдохновения для игры очень даже солидные, но при этом задали вполне резонный вопрос:
А чем-нибудь про вампиров вы вдохновлялись?
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Короче они вдохновлялись всем, чем угодно, но только не первой игрой.
и это не хейт ради хейта
Главное чтобы Сумерками не вдохновились.
Вдохновлялись все чем угодно, но только не Миром тьмы.
Лучше бы вдохновлялись желанием запилить сюжет уровня К.Авелона :)
Вот реально такой же вопрос возник. Ладно вампирская тематика, а старые игры? Их же не одна.
а что из старого про вампиров достойно внимания с художественно-сценарной точки зрения? у нас вообще вся +- современная тематика про вампиров описывается парой тройкой тезисов. галлоны крови, максимум обнажёнки на стройных мускулистых телах, нелепейшие подковёрные интриги и темень.
Современная да, просрана. Но из старого кучи и кучи хороших фильмов, да и игр. Даже в рамках серии были две прекрасные РПГ.
Школьник, если бы ты хотяб одну часть сумерок посомтрел то такую ахинею бы не нес
Лучше бы вдохновились первой частью