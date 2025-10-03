При создании Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 разработчики вдохновлялись Джоном Уиком, детективами и вестернами

Британские разработчики The Chinese Room сообщили в своих социальных сетях, что при создании Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вдохновлялись ​​различными фильмами и сериалами, среди которых упомянули такие произведения, как "Лютер, "Джон Уик", "Поцелуй навылет" и "За пригоршню долларов". Эти произведения, вероятно, повлияли на игру, исходя из их тем, стилей и сюжетных линий, которые перекликаются с мрачным, суровым и пропитанным духом нуара миром Vampire: The Masquerade.



Судя по источникам вдохновения, игра, вероятно, будет включать в себя напряженные, стильные бои (Джон Уик), морально сложные выборы и психологический детектив (Лютер), острые диалоги с долей юмора (Поцелуй навылет) и интригу фракций с одиноким главным героем в центре (За пригоршню долларов). Фанаты отметили, что источники вдохновения для игры очень даже солидные, но при этом задали вполне резонный вопрос:

А чем-нибудь про вампиров вы вдохновлялись?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.