Продолжительность Bloodlines 2 может составить до 40 часов; Фабьен стал играбельным только два года назад

Во время интервью с разработчиками Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 на Gamescom 2025 порталу WCCFTech удалось узнать информацию о предполагаемой продолжительности игры. По словам директора по дизайну Джея Хикса, в игре довольно много побочного контента:

Я не могу назвать точные цифры, потому что сейчас мы пытаемся рассчитать точную продолжительность, поскольку в последнее время мы добавляем много нового контента. На данный момент, по нашим оценкам, для тех, кто быстро играет и не использует дополнительный контент, это может занять около 20-25 часов, а для тех, кто предпочитает проходить всё до конца, — около 40 часов.

Интервью с разработчиками из The Chinese Room также показало, что Фабьен, вампир-Малкавиан, застрявший в голове Файра, стал по-настоящему играбельным персонажем только пару лет назад. По словам Хикса и нарративного директора Яна Томаса, это решение сделало Bloodlines 2 намного лучше.

Иэн Томас:

Позже мы внесли довольно существенные изменения. У нас было много дополнительной истории, которую мы хотели рассказать, и мы также хотели представить клан Малкавиан. Внезапно мы подумали: а что, если Малкавиан — это персонаж в голове Файра? Внезапно всё действительно заработало, и мы обнаружили, что старый вампир, который, возможно, в значительной степени утратил человечность и не чувствует связи с людьми, и Фабиан, который очарован людьми и искренне интересуется устройством мира, — это действительно отличная пара, и это нам очень понравилось, как и отличный актёр озвучки. Внезапно Фабиан ожил, и они начали хорошо взаимодействовать. Это довольно позднее изменение, но, на мой взгляд, смелое, если судить по ситуации с Paradox, потому что они сказали: «Да, вы правы. Нам действительно нужно это изменение, давайте не будем торопиться». Мы очень довольны.

Джей Хикс:

Думаю, решение отложить игру было определённо оправданным, чтобы игроки действительно прониклись персонажами и получили от них удовольствие. Мы не хотели, чтобы Фабиан был просто ещё одним персонажем, чьи голоса звучат в голове.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.