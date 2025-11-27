"Провал года": Paradox Interactive потеряла 33 миллиона долларов из-за релиза Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Издательство Paradox Interactive официально подтвердило опасения многих геймеров и профессиональных аналитиков. Долгожданная ролевая игра Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, вышедшая в октябре 2025 года, не стала коммерческим успехом и явно не опрвдала ожиданий компании. В свежем финансовом отчете Paradox объявила о списании убытков в размере 355 миллионов шведских крон (примерно 33 миллиона долларов США), связанных с затратами на разработку сиквела Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Примечательно, что сама Paradox не считает игру плохой и не винит в провале разработчиков. Генеральный директор компании Фредрик Вестер подчеркнул, что издательство довольно качеством финального продукта и высоко оценивает сотрудничество со студией The Chinese Room, которая довела многострадальный проект до релиза.

Bloodlines 2 — это сильное вампирское фэнтези, и мы рады работе разработчиков над игрой. Мы долгое время возлагали на проект большие надежды, видя в нем хорошую игру по сильной интеллектуальной собственности.

— заявил Вестер.

Всю ответственность за финансовую неудачу руководство Paradox берет исключительно на себя. По словам Вестера, проблема кроется в ошибочных прогнозах: компания переоценила потенциальные продажи в жанре экшен-RPG, который находится за пределами их основной компетенции (глобальных стратегий). Спустя месяц после выхода стало очевидно, что реальный спрос со стороны игроков значительно ниже ожиданий издателя.

Несмотря на фиксацию убытков, поддержка игры не прекращается. Планы по выпуску патчей и двух сюжетных дополнений в следующем году остаются в силе. Однако в будущем Paradox планирует сосредоточиться на своих профильных жанрах и пересмотреть стратегию развития вселенной World of Darkness. Это означается, что новых частей Vampire: The Masquerade – Bloodlines ждать точно не стоит.