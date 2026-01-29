Провал Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 привел к убыткам Paradox Interactive в четвертом квартале

Компания Paradox Interactive представила итоговый отчет за четвертый квартал и полный 2025 год, в котором отражены противоречивые результаты деятельности издательства. Выручка за последний квартал выросла на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 874,8 миллиона шведских крон. Основной вклад в этот рост внесли релизы ключевых новинок, а также поддержка уже существующих хитов. В список самых прибыльных проектов вошли Age of Wonders 4, обе части Cities: Skylines, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, Stellaris и Victoria 3.

Однако, несмотря на увеличение оборота, компания зафиксировала операционный убыток в размере 245,4 миллиона крон. Главной причиной отрицательного финансового результата стал релиз долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, разработанного студией The Chinese Room. Генеральный директор Фредрик Вестер признал, что игра не оправдала коммерческих ожиданий. В связи с этим издательству пришлось произвести масштабные списания и амортизацию расходов на разработку, что существенно ударило по прибыли. Вестер подчеркнул, что этот проект был последним крупным релизом, создававшимся за пределами ключевых для компании жанровых направлений, и теперь ресурсы будут перераспределены на более привычные стратегии.

Светлым пятном в отчете стал запуск глобальной стратегии Europa Universalis V, состоявшийся 4 ноября 2025 года. Руководство назвало выход игры главным событием года, отметив, что проект успешно перенес франшизу в новую эру. Игра получила высокие оценки и продемонстрировала отличные показатели вовлеченности аудитории, что, по мнению издателя, создает надежный фундамент для развития серии на долгие годы вперед.

Помимо финансовых итогов, компания объявила о важных стратегических перестановках. Развитие франшизы Cities: Skylines теперь передано команде Iceflake Studios из Тампере, которая обладает глубокой экспертизой в жанре управленческих симуляторов. Также в отчетный период состоялся релиз переиздания Surviving Mars: Relaunched и вышло множество дополнений для текущих игр, включая расширения для Crusader Kings III и Hearts of Iron IV.

В целом за весь 2025 год выручка Paradox Interactive осталась на уровне предыдущего года, составив около 2,2 миллиарда крон, однако годовая операционная прибыль сократилась на 80 процентов. В будущем издательство намерено сфокусироваться на своих внутренних студиях и проектах в жанрах стратегий и менеджмента, чтобы восстановить долгосрочную прибыльность.