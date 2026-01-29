Провал Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 привел к убыткам Paradox Interactive в четвертом квартале

Компания Paradox Interactive представила итоговый отчет за четвертый квартал и полный 2025 год, в котором отражены противоречивые результаты деятельности издательства. Выручка за последний квартал выросла на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 874,8 миллиона шведских крон. Основной вклад в этот рост внесли релизы ключевых новинок, а также поддержка уже существующих хитов. В список самых прибыльных проектов вошли Age of Wonders 4, обе части Cities: Skylines, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, Stellaris и Victoria 3.
Однако, несмотря на увеличение оборота, компания зафиксировала операционный убыток в размере 245,4 миллиона крон. Главной причиной отрицательного финансового результата стал релиз долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, разработанного студией The Chinese Room. Генеральный директор Фредрик Вестер признал, что игра не оправдала коммерческих ожиданий. В связи с этим издательству пришлось произвести масштабные списания и амортизацию расходов на разработку, что существенно ударило по прибыли. Вестер подчеркнул, что этот проект был последним крупным релизом, создававшимся за пределами ключевых для компании жанровых направлений, и теперь ресурсы будут перераспределены на более привычные стратегии.
Светлым пятном в отчете стал запуск глобальной стратегии Europa Universalis V, состоявшийся 4 ноября 2025 года. Руководство назвало выход игры главным событием года, отметив, что проект успешно перенес франшизу в новую эру. Игра получила высокие оценки и продемонстрировала отличные показатели вовлеченности аудитории, что, по мнению издателя, создает надежный фундамент для развития серии на долгие годы вперед.
Помимо финансовых итогов, компания объявила о важных стратегических перестановках. Развитие франшизы Cities: Skylines теперь передано команде Iceflake Studios из Тампере, которая обладает глубокой экспертизой в жанре управленческих симуляторов. Также в отчетный период состоялся релиз переиздания Surviving Mars: Relaunched и вышло множество дополнений для текущих игр, включая расширения для Crusader Kings III и Hearts of Iron IV.
В целом за весь 2025 год выручка Paradox Interactive осталась на уровне предыдущего года, составив около 2,2 миллиарда крон, однако годовая операционная прибыль сократилась на 80 процентов. В будущем издательство намерено сфокусироваться на своих внутренних студиях и проектах в жанрах стратегий и менеджмента, чтобы восстановить долгосрочную прибыльность.
Да ну?
Просчитались на этапе выбора разраба для игори
Значит ждём скоро в EGS.
Игру продавать как ААА-проект, чтобы деньги отбить🤦♂️ Если за "полный фарш" просили бы 1,5 тыс рублей то Я бы еще понял, но 3,5 тыс рублей (в моём случае), это пиз#ец! Однообразные побочные задания в духе: сбегай/принеси/убей, плохая оптимизация, персонажи что по 100 лет не меняют своих нарядов и своих мест положений (рояль Флетчера и его бабочка)...
ну там и игра посредственная. геймплей законсолен, сюжет максимум может только в интригу и то только главный квест, а побочки просто заполнители ради наличия и фарма очков опыта... как сиквел легендарной игры - очень и очень слабо
Там еще задолго до релиза было понятно что будет провал, но видно у них там совсем тупые работают.
Довольно занятно манипулируют фактами
Вика, но не европка. Хе-хе. И конечно не указали, как оценки скатились в 44% среди свежих отзывов, когда не фанаты дорвались до игры на праздниках. И всё равно якобы
Они выпустили патч который даёт возможность отключить квесты детектива или фаера.(потому что это был самый популярный мод от игры) Но сделать это можно только если ты УЖЕ ЕЁ ПРОШЁЛ и захотел ЕЩЁ РАЗ в это поиграть....
Я не знаю это надо быть максимально законченными идиотами что бы так исполнять.
Просто перемудрили с игрухой, вот и результат такой получился.
Накуевертили авторского: боевка очень кринжовая, и очень мало вариативности, которая была в ориге
Это даже хуже, чем ты написал.
Печально что за десятки лет ни кто так и не сделал качественную игру про вампиров с нормальной боевкой, разнообразной системой скилов и механик, опять же что бы можно было оказывать различное влияние на НПС, брать их под контроль и т.д. ну и опять же стадии вампиризма и т.д. в Скариме вамприы и вапиризм сделан в разы интересней чем в играх про вампиров, там там это просто дополнительный геймплейный элемент а не основная механика игры.