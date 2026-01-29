ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.6 1 030 оценок

Провал Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 привел к убыткам Paradox Interactive в четвертом квартале

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Paradox Interactive представила итоговый отчет за четвертый квартал и полный 2025 год, в котором отражены противоречивые результаты деятельности издательства. Выручка за последний квартал выросла на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 874,8 миллиона шведских крон. Основной вклад в этот рост внесли релизы ключевых новинок, а также поддержка уже существующих хитов. В список самых прибыльных проектов вошли Age of Wonders 4, обе части Cities: Skylines, Crusader Kings III, Hearts of Iron IV, Stellaris и Victoria 3.

Валентинки для вампиров и выход DLC: студия The Chinese Room представила "дорожную карту" Bloodlines 2

Однако, несмотря на увеличение оборота, компания зафиксировала операционный убыток в размере 245,4 миллиона крон. Главной причиной отрицательного финансового результата стал релиз долгостроя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, разработанного студией The Chinese Room. Генеральный директор Фредрик Вестер признал, что игра не оправдала коммерческих ожиданий. В связи с этим издательству пришлось произвести масштабные списания и амортизацию расходов на разработку, что существенно ударило по прибыли. Вестер подчеркнул, что этот проект был последним крупным релизом, создававшимся за пределами ключевых для компании жанровых направлений, и теперь ресурсы будут перераспределены на более привычные стратегии.

Светлым пятном в отчете стал запуск глобальной стратегии Europa Universalis V, состоявшийся 4 ноября 2025 года. Руководство назвало выход игры главным событием года, отметив, что проект успешно перенес франшизу в новую эру. Игра получила высокие оценки и продемонстрировала отличные показатели вовлеченности аудитории, что, по мнению издателя, создает надежный фундамент для развития серии на долгие годы вперед.

Помимо финансовых итогов, компания объявила о важных стратегических перестановках. Развитие франшизы Cities: Skylines теперь передано команде Iceflake Studios из Тампере, которая обладает глубокой экспертизой в жанре управленческих симуляторов. Также в отчетный период состоялся релиз переиздания Surviving Mars: Relaunched и вышло множество дополнений для текущих игр, включая расширения для Crusader Kings III и Hearts of Iron IV.

В целом за весь 2025 год выручка Paradox Interactive осталась на уровне предыдущего года, составив около 2,2 миллиарда крон, однако годовая операционная прибыль сократилась на 80 процентов. В будущем издательство намерено сфокусироваться на своих внутренних студиях и проектах в жанрах стратегий и менеджмента, чтобы восстановить долгосрочную прибыльность.

PanKotovsky
Да ну?

8
K0t Felix

Просчитались на этапе выбора разраба для игори

4
Legend_of_the_Hero

Значит ждём скоро в EGS.

4
AlexMort

Игру продавать как ААА-проект, чтобы деньги отбить🤦‍♂️ Если за "полный фарш" просили бы 1,5 тыс рублей то Я бы еще понял, но 3,5 тыс рублей (в моём случае), это пиз#ец! Однообразные побочные задания в духе: сбегай/принеси/убей, плохая оптимизация, персонажи что по 100 лет не меняют своих нарядов и своих мест положений (рояль Флетчера и его бабочка)...

4
malars0

ну там и игра посредственная. геймплей законсолен, сюжет максимум может только в интригу и то только главный квест, а побочки просто заполнители ради наличия и фарма очков опыта... как сиквел легендарной игры - очень и очень слабо

2
AndralStormborn

Там еще задолго до релиза было понятно что будет провал, но видно у них там совсем тупые работают.

2
Milvago

Довольно занятно манипулируют фактами

1
SexualHarassmentPanda

Они выпустили патч который даёт возможность отключить квесты детектива или фаера.(потому что это был самый популярный мод от игры) Но сделать это можно только если ты УЖЕ ЕЁ ПРОШЁЛ и захотел ЕЩЁ РАЗ в это поиграть....

Я не знаю это надо быть максимально законченными идиотами что бы так исполнять.

1
sa1958

Просто перемудрили с игрухой, вот и результат такой получился.

K0t Felix

Накуевертили авторского: боевка очень кринжовая, и очень мало вариативности, которая была в ориге

2
sa1958 K0t Felix

Это даже хуже, чем ты написал.

sa1958

saa0891

Печально что за десятки лет ни кто так и не сделал качественную игру про вампиров с нормальной боевкой, разнообразной системой скилов и механик, опять же что бы можно было оказывать различное влияние на НПС, брать их под контроль и т.д. ну и опять же стадии вампиризма и т.д. в Скариме вамприы и вапиризм сделан в разы интересней чем в играх про вампиров, там там это просто дополнительный геймплейный элемент а не основная механика игры.