Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 опубликовали трейлер и объявили дату выхода последнего DLC

Студия The Chinese Room объявила дату выхода второго и последнего сюжетного дополнения для вампирской RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Расширение под названием The Flower and The Flame (Цветок и пламя) появится в среду, 10 июня, и сосредоточится на прошлом и интригах примогена клана Тореадор - Изабеллы Мур.

В отличие от предыдущего DLC The Loose Cannon, посвященного шерифу-брухе Бенни Малдуну, новый аддон позволит игрокам взглянуть на события глазами самой Изабеллы. Разработчики обещают раскрыть ее политические махинации после пробуждения главного героя (Файра) и показать, как Кочевник внес хаос в заговорщические круги Сиэтла.

Геймплей за Изабеллу будет заметно отличаться от основного. Вместо телекинеза Файра она использует колючую проволоку, чтобы опутывать врагов, притягивать их или хватать предметы. Ближний бой заменен фехтованием "Розовой рапирой" - обезглавливание противников временно ускоряет персонажа. При этом героиня может использовать любое огнестрельное оружие, а при наличии двух одинаковых экземпляров - переходить на двойное владение.

Древо дисциплин включает Одержимость, Скачок, Облачная память, а также боевые навыки вроде Ударов молнии. Важное нововведение: по ходу DLC исход может зависеть от выбора игрока — можно пойти путем манипуляции или грубой силы.

Хотя многие критики назвали основную игру неоднозначной, финальное дополнение может исправить этот недостаток. The Flower and The Flame станет последним контентом для Bloodlines 2.

Тем временем вселенная Мира Тьмы продолжает расширяться: в 2026 году и позже нас ждут Hunter: The Reckoning - Deathwish, Vampire: The Masquerade - Of Oaths and Ashes и Werewolf: The Apocalypse - Rageborn.