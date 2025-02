Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали неигровых персонажей

The Chinese Room выпустила новый дневник разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный смертным неигровым персонажам (NPC). Как говорит глава креативного менеджмента World of Darkness Карим Муаммар, вампиры могут быть поразительны только в том случае, если у них смертный фон. Bloodlines 2 представит несколько человеческих NPC, которые, однако, сознательно или неосознанно, все еще связаны с вампирами Сиэтла.

Например, Пандора Грейвс — молодая девушка, которую главный герой Файр встретит в баре. Она знает довольно много о Сородичах, но, похоже, не осознает, какой опасности она подвергается, сближаясь с вампирами. А еще есть Верона Де Ланси, отпрыск богатых родителей, решивших приехать в большой город в поисках новых впечатлений. Судя по всему, она получила больше, чем рассчитывала, получив смертельную угрозу в сумочке после одной ночи в Сиэтле.

Дейл Бичер, с другой стороны, знает, что общество Сородичей существует, но лишь изредка пересекается с ними, хотя, судя по описанию, он звучит как какой-то продавец-алхимик. Гуру байкеров говорит, что он способен чувствовать призраков, но, похоже, его это не смущает. Обычно его можно найти рядом с остальными друзьями-байкерами около бара The Dutchman.

Карла была преданным фельдшером, но она рассталась со своими работодателями после того, как что-то пошло не так в их рабочих отношениях. Однако она по-прежнему заботится о жителях Сиэтла, раздавая лекарства на улицах города. А еще есть Реджи, бродяга с философским взглядом на город, на то, как он работает, и где он может что-то изменить. Он часто посещает Pioneer Square и обычно хорошо представляет, что происходит на улицах поблизости.

Мэриголд — известная фигура на улицах возле Атриума. Она долгое время вела торговлю с прохожими, а теперь еще и предлагает гадание с помощью астрологии. Шелби была трейдером в крупной финансовой организации, пока полгода назад не получила откровение. Теперь она ходит по улицам Сиэтла, следя за тем, чтобы все были в курсе грядущего восхищения, хотя, по ее словам, бояться нечего.

Уилер — заслуживающий доверия офицер полиции Сиэтла. Однако время от времени у него возникают проблемы с памятью, и он понимает, что все не совсем так, как должно быть. Наконец, мистер Лемон — пьяница, который уже несколько дней находится в вытрезвителе полиции Сиэтла и до сих пор не протрезвел.

По данным The Chinese Room, игроки будут влиять на жизнь всех этих смертных NPC (и не только) тем или иным образом, проходя Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Следующий дневник разработчиков запланирован через две недели и будет посвящен Охотникам.

Игра должна выйти в этом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.