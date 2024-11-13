Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали отель "Глейшер", где собирается вся элита Сиэтла

Разработчики из студии The Chinese Room продолжают делиться небольшими, но крайне интересными деталями открытого мира в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. На этот раз создатели вампирского экшена решили показать роскошный отель «Глейшер», который станет важным местом для развития отношений с местным кланом Вентру и элитой города.

Как отмечается, отель «Глейшер» в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет действительно важной локацией. Это не только изысканное место с впечатляющим дизайном, но и ключевая область для посещения игроком. Здесь обитает одна из самых влиятельных фигур Сиэтла — Лу Грэм. Эта вампирша потратила более века на укрепление своей власти в городе, и ничто не происходит в Сиэтле без её ведома. Игрокам предстоит неоднократно взаимодействовать с Лу или даже противостоять ей, в зависимости от решений, принятых по ходу игры.

Дата выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 пока остаётся неизвестной. В The Chinese Room надеются завершить основной этап разработки уже в этом году и перейти к полировке и оптимизации. Релиз игры ожидается в первой половине 2025 года на ПК и консолях.