Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 раскрыли подробности перезапуска игры ©

Компания Paradox Interactive недавно вновь презентовала вампирский экшен Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 с видом от первого лица. Со времен своего первого анонса в 2020 году, разработка игры была фактически перезапущена с нуля уже новой командой, что неминуемо отразилось на финальном воплощении проекта. Авторы перезапущенной Bloodlines 2 из студии The Chinese Room дали небольшое интервью для издания The Gamer, раскрыв интересные закулисные детали перезапуска.

В разговоре с журналистами дизайн-директор The Chinese Room Алекс Скидмор подтвердил, что анонсированная в 2020 года версия игры фактически не существовала. Оригинальная команда разработчиков не смогла реализовать собственные идеи и не имела четкого представления о финальном качестве проекта, поэтому Paradox Interactive передала разработку другой команде.

Студия The Chinese Room получила контракт на разработку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 еще в 2020 году, но непосредственная работа над самой игрой началась только в январе 2021 года. Разработчики из новой команды благодарны руководству Paradox за оказанное доверие, поскольку они были выбраны среди многих претендентов за большой опыт работы в игровой индустрии и отличные сюжетные проекты в прошлом.

Как отмечает Скидмор, его команда отказалась от идеи создать иммерсивный симулятор, каким была оригинальная Vampire: The Masquerade Bloodlines. Вместо этого разработчики хотят приблизить сиквел к классическим RPG с глубокими механиками и разными вариантами событий, которые будут зависеть от решения игрока. По словам разработчика, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 будет много экшена, однако геймплейные возможности позволят игрокам проходить игру в совершенно разных стилях.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от The Chinese Room должен состояться в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.