Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали об особенностях представителей клана Тремер

Создатели игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили новый трейлер, посвящённый Тремерам — одному из играбельных классов вампиров. Члены клана Тремер являются специалистами в области вампирской магии.

Cтоит отметить, что представители клана не только мастерски владеют магическими искусствами, но и умеют скрывать свои силы. Одним из наиболее угрожающих персонажей этого клана будет миссис Торн, которая на первый взгляд кажется невзрачной, но на деле с ней лучше не связываться.

Что касается игрового процесса, персонаж-тремер обладает уникальными способностями:

Прикосновение Коррозии (Пассивная): Растворяет тела обезвоженных жертв.

Растворяет тела обезвоженных жертв. Жадность (Уникальная клановая способность): При кормлении есть шанс удвоить количество получаемой крови.

При кормлении есть шанс удвоить количество получаемой крови. Кровавый залп: Превращает небольшое количество крови в летающие кинжалы.

Превращает небольшое количество крови в летающие кинжалы. Котёл Крови: Доводит кровь врага до кипения.

Доводит кровь врага до кипения. Возвращение: Быстрое перемещение в пространстве в виде потока крови. Враг, находящийся в точке перемещения, мгновенно уничтожается.

Быстрое перемещение в пространстве в виде потока крови. Враг, находящийся в точке перемещения, мгновенно уничтожается. Кровавое Проклятие: Проклинает жертву, в результате чего её тело раздувается и взрывается, нанося урон окружающим.

Помимо Тауматургии их характерные дисциплины включают Прорицание - способность видеть скрытое и Доминирование - власть над разумом окружающих.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S\X.