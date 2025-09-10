ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 511 оценок

Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали об особенностях представителей клана Тремер

KoRnEr KoRnEr

Создатели игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили новый трейлер, посвящённый Тремерам — одному из играбельных классов вампиров. Члены клана Тремер являются специалистами в области вампирской магии.

Cтоит отметить, что представители клана не только мастерски владеют магическими искусствами, но и умеют скрывать свои силы. Одним из наиболее угрожающих персонажей этого клана будет миссис Торн, которая на первый взгляд кажется невзрачной, но на деле с ней лучше не связываться.

Что касается игрового процесса, персонаж-тремер обладает уникальными способностями:

  • Прикосновение Коррозии (Пассивная): Растворяет тела обезвоженных жертв.
  • Жадность (Уникальная клановая способность): При кормлении есть шанс удвоить количество получаемой крови.
  • Кровавый залп: Превращает небольшое количество крови в летающие кинжалы.
  • Котёл Крови: Доводит кровь врага до кипения.
  • Возвращение: Быстрое перемещение в пространстве в виде потока крови. Враг, находящийся в точке перемещения, мгновенно уничтожается.
  • Кровавое Проклятие: Проклинает жертву, в результате чего её тело раздувается и взрывается, нанося урон окружающим.

Помимо Тауматургии их характерные дисциплины включают Прорицание - способность видеть скрытое и Доминирование - власть над разумом окружающих.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S\X.

Комментарии: 8
InkubatorKlef

соевые вампиры

Roy1010

А вышла-бы она в 2021 (как это первоначально планировалось) то были бы Вампиры-Хипстеры.

ОгурчикЮрец

Рассказали что это вы получите только да фулл издание. Или это стандартный клан?

InkubatorKlef

ну если ты хочешь за это заплатить....то у вас проблемы

ОгурчикЮрец InkubatorKlef

Нет конечно, они же так и не решили как будут с кланами, которые за фулл прайс.

WerGC ОгурчикЮрец

все будет сразу у всех,за премиум возвращают плату

WerGC

выглядит интересно

Porn Actorrr

Да, лишь бы враги не были тупыми (хотя бы не слишком), а то весь интерес необычно и\или тактически убивать врагов пропадает