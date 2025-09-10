Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали об особенностях представителей клана Тремер

Создатели игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 представили новый трейлер, посвящённый Тремерам — одному из играбельных классов вампиров. Члены клана Тремер являются специалистами в области вампирской магии.
Cтоит отметить, что представители клана не только мастерски владеют магическими искусствами, но и умеют скрывать свои силы. Одним из наиболее угрожающих персонажей этого клана будет миссис Торн, которая на первый взгляд кажется невзрачной, но на деле с ней лучше не связываться.
Что касается игрового процесса, персонаж-тремер обладает уникальными способностями:
- Прикосновение Коррозии (Пассивная): Растворяет тела обезвоженных жертв.
- Жадность (Уникальная клановая способность): При кормлении есть шанс удвоить количество получаемой крови.
- Кровавый залп: Превращает небольшое количество крови в летающие кинжалы.
- Котёл Крови: Доводит кровь врага до кипения.
- Возвращение: Быстрое перемещение в пространстве в виде потока крови. Враг, находящийся в точке перемещения, мгновенно уничтожается.
- Кровавое Проклятие: Проклинает жертву, в результате чего её тело раздувается и взрывается, нанося урон окружающим.
Помимо Тауматургии их характерные дисциплины включают Прорицание - способность видеть скрытое и Доминирование - власть над разумом окружающих.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series S\X.
