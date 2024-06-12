Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследовании и атмосфере игры

Студия The Chinese Room поделилась тринадцатым дневником разработки игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, в котором подробнее рассказала о дизайне уровней, освещении и звуке.

При разработке дизайна уровней создатели стремились сделать их такими, чтобы они учили игроков основам игры, а так же сподвигали их к экспериментам к использованию вампирских способностей и окружения в своих целях.

Исследование мира в игре будет проходить в спокойном темпе: разработчики не будут подгонять игроков к исследованию локаций. Этого удалось добиться благодаря тому, что левелдизайнеры работали в тесной связке со сценаристами игры.

Так же разработчики сказали, что Ночной Сиэтл — это весьма опасное место с уникальными районами, каждый из которых обладает собственными неповторимыми чертами. Команда по освещению проделала большую работу над тем, чтобы город выглядел заманчивым и соблазнительным даже ночью.

Кроме того, разработчики продемонстрировали процесс работы над созданием звукового сопровождения игры: