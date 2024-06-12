Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали подробнее о дизайне, исследовании и атмосфере игры

Студия The Chinese Room поделилась тринадцатым дневником разработки игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, в котором подробнее рассказала о дизайне уровней, освещении и звуке.
При разработке дизайна уровней создатели стремились сделать их такими, чтобы они учили игроков основам игры, а так же сподвигали их к экспериментам к использованию вампирских способностей и окружения в своих целях.
Исследование мира в игре будет проходить в спокойном темпе: разработчики не будут подгонять игроков к исследованию локаций. Этого удалось добиться благодаря тому, что левелдизайнеры работали в тесной связке со сценаристами игры.
Так же разработчики сказали, что Ночной Сиэтл — это весьма опасное место с уникальными районами, каждый из которых обладает собственными неповторимыми чертами. Команда по освещению проделала большую работу над тем, чтобы город выглядел заманчивым и соблазнительным даже ночью.
Кроме того, разработчики продемонстрировали процесс работы над созданием звукового сопровождения игры:
Помню, как меня сильно впечатлил Деус Экс, где я просто бродя по городу Праге - ставил бочку на центральной улице, залазил на неё, прыгал в открытое окно и бродил по ЗАКРЫТОЙ квартире, где лежал лут, ноутбук с историей (даже 1 раз так квест попался) и в эту квартиру нельзя было попасть ИЗВНЕ. Т.е. разработчики понимали, что кто-то полезет туда и попробует это сделать без маркеров и квестовых маячков. Просто потому, что интересно. Просто потому что можно так механикой сделать,
Я ждал, такое же в Киберпанке, но там на такие километры игры - было реализовано такое буквально 5+ раз.
ПС: а вообще такое хобби на исследование мира у меня появилось после первых минут Макс Пейна 1 , где буквально с 1 минуты можно к соседям залезть и там будет крутая ссылка на сериал Баффи-охотница на вампиров (ютуб в помощь).
У меня лишь один вопрос это точно последний раз когда игру пытаются довести до релиза ?