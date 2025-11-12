Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выпустил патч 1.04 и дорожную карту игры

Команды The Chinese Room и Paradox продолжают усердно работать над устранением ошибок и созданием нового контента для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, выпустив новый патч версии 1.04, призванный повысить стабильность и устранить ряд критических ошибок, мешавших прохождению. Ниже представлен краткий список изменений:
- Исправлено зависание игры и ошибка "Out of Memory", которые возникали при запуске от имени Администратора под учетной записью Windows, имя пользователя которой содержит пробел.
- Исправлено, когда игра не сохраняла прогресс при выходе в главное меню или завершении игры, что могло привести к потере нескольких часов прогресса.
- Исправлены многочисленные случаи, когда игрок мог выпасть за пределы игрового мира (OOW) в зоне второй битвы с Неспящими.
- Исправлены проблемы с уровнем детализации (LOD), когда здания частично не отображались при активном Обостренном чутье.
Полный список изменений можно глянуть в Steam. Разработчики также поделились дорожной картой будущих изменений в игре:
В ближайшем будущем выйдет патч 1.0.5, который добавит долгожданные варианты настроек: ползунок поля зрения и переключатель Motion Blur.
В зимние праздники выйдет тематическое обновление, которое позволит нарядить Файра в помощника Санты. Вместе с ним в игру придет режим "Пользовательская сложность".
Вы сможете тонко настроить свой игровой опыт с помощью параметров:
- Стартовое здоровье
- Чувствительность Маскарада
- Бдительность врагов
- Проходить только квесты Файра или только квесты Фабиана.
Режим "Пользовательской сложности" будет разблокирован после полного прохождения игры.
На этом работа над игрой не закончится: в 2026 году игроков ждет обновление ко Дню Святого Валентина и несколько других.
Не вижу в дорожной карте обновление которое делает игру нормальной.
Не видишь - не играй и забей) Всё просто. Ждать тут чудес не стоит.
Дорожную карту они опубликовали, лол. Для фуфла, которое даже с трекера уже почти никто не качает.
как говорится
"В день святого Валентина не ходи без вазелина.
Может ты, а вдруг тебя?
Только помни,- всё любя..."
хех
Очередной ранний доступ без приписки в стиме
О!Можно избавится от сюжета фабиана.Это хорошо.Так как я 1 раз это прошел 2 раз не хочу....Скучно и без драк не мое.
Факт, ну в целом ветка Фабиана это и есть по сути растягивание игры, фишка самих разрабов из Чайнис Рум. Походить, поболтать, загадки порешать - это они умеют.
прошел без патчей,но игра не та что ждали
Прошёл с патчами, знал чего ждать, по последним трейлерам всё было понятно и очевидно. Это вполне себе неплохая игра, именно как "отдельная" игра по вампирам маскарад, а не продолжение бладлайнс или её приемник. Достоинства есть, но и минусов так же немало. Ничем не лучше первой части, местами хуже, но персонажи с сюжетом вполне себе годные, боевая система так же неплоха, атмосфера имеется готическая. Могло быть гораздо хуже.
Ранний доступ это когда все ещё впереди, а тут разрабы теребят труп в надежде что из него ещё пара шекелей выпадут.
Труп, который живее всех живых. Прям как первая Бладлайнс.