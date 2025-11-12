Разработчики Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выпустил патч 1.04 и дорожную карту игры

Команды The Chinese Room и Paradox продолжают усердно работать над устранением ошибок и созданием нового контента для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, выпустив новый патч версии 1.04, призванный повысить стабильность и устранить ряд критических ошибок, мешавших прохождению. Ниже представлен краткий список изменений:

Исправлено зависание игры и ошибка "Out of Memory", которые возникали при запуске от имени Администратора под учетной записью Windows, имя пользователя которой содержит пробел.

Исправлено, когда игра не сохраняла прогресс при выходе в главное меню или завершении игры, что могло привести к потере нескольких часов прогресса.

Исправлены многочисленные случаи, когда игрок мог выпасть за пределы игрового мира (OOW) в зоне второй битвы с Неспящими.

Исправлены проблемы с уровнем детализации (LOD), когда здания частично не отображались при активном Обостренном чутье.

Полный список изменений можно глянуть в Steam. Разработчики также поделились дорожной картой будущих изменений в игре:

В ближайшем будущем выйдет патч 1.0.5, который добавит долгожданные варианты настроек: ползунок поля зрения и переключатель Motion Blur.

В зимние праздники выйдет тематическое обновление, которое позволит нарядить Файра в помощника Санты. Вместе с ним в игру придет режим "Пользовательская сложность".

Вы сможете тонко настроить свой игровой опыт с помощью параметров:

Стартовое здоровье

Чувствительность Маскарада

Бдительность врагов

Проходить только квесты Файра или только квесты Фабиана.

Режим "Пользовательской сложности" будет разблокирован после полного прохождения игры.

На этом работа над игрой не закончится: в 2026 году игроков ждет обновление ко Дню Святого Валентина и несколько других.