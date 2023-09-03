Разработку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 доверили авторам Dear Esther и Everybody's Gone to the Rapture ©

Долго разрабатываемая компанией Paradox Interactive ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вернулась с новым разработчиком и датой выхода.

В субботу компания объявила, что разработкой игры займется студия The Chinese Room, расположенная в Брайтоне (Великобритания) и известная по таким играм, как Dear Esther и Everybody's Gone to Rapture.

В субботу на выставке PAX West был представлен анонсирующий видеоролик, в котором Paradox сообщила, что покажет геймплей в январе 2024 года, а выпустит игру осенью 2024 года.

"Vampire: The Masquerade занимает особое место в наших сердцах. Мрачный мир игры, наполненный сложными сюжетами, построенными поверх современного общества, идеально вписывается в каталог нашей студии", - сказал Эд Дейли (Ed Daly), директор студии The Chinese Room.

Bloodlines 2 - наш самый амбициозный проект на сегодняшний день. Поклонники франшизы с нетерпением ждали этой игры, и мы готовы принять вызов. Мы привнесли в проект более 15 лет опыта, отмеченного наградами, и создаем игру, которая чтит наследие своего предшественника и при этом переносит игровой процесс в современную эпоху.

Шон Грини, вице-президент по World of Darkness компании Paradox, добавил: "Мы сразу же были впечатлены, когда увидели предложение The Chinese Room по Bloodlines 2. Они по-настоящему увлечены исходным материалом, что делает их идеальными партнерами для разработки истории в сеттинге Vampire: The Masquerade, которая найдет отклик у игроков.

Мы стремимся к тому, чтобы Bloodlines 2 имела успех. Привлечение студии, разделяющей наше видение, стало решающим фактором в достижении этих целей. Поклонники франшизы могут быть уверены, что Bloodlines 2 находится в надежных руках, и в январе нам будет чем поделиться с вами.

Разработка Bloodlines 2 была нелегкой и затяжной. Изначально она разрабатывалась компанией Hardsuit Labs и планировалась к выходу в 2020 году.

Однако в августе 2020 года сиквел экшен-РПГ был отложен до 2021 года, а его креативный директор и ведущий дизайнер были уволены.

В феврале 2021 г. компания Paradox вновь отложила выход Bloodlines 2 и объявила о прекращении разработки в Hardsuit Labs.

Позднее генеральный директор Paradox Фредрик Вестер рассказал, что компания была близка к тому, чтобы полностью отказаться от Bloodlines 2 после разрыва отношений с Hardsuit.