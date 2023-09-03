Разработку Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 доверили авторам Dear Esther и Everybody's Gone to the Rapture

Долго разрабатываемая компанией Paradox Interactive ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вернулась с новым разработчиком и датой выхода.
В субботу компания объявила, что разработкой игры займется студия The Chinese Room, расположенная в Брайтоне (Великобритания) и известная по таким играм, как Dear Esther и Everybody's Gone to Rapture.
В субботу на выставке PAX West был представлен анонсирующий видеоролик, в котором Paradox сообщила, что покажет геймплей в январе 2024 года, а выпустит игру осенью 2024 года.
"Vampire: The Masquerade занимает особое место в наших сердцах. Мрачный мир игры, наполненный сложными сюжетами, построенными поверх современного общества, идеально вписывается в каталог нашей студии", - сказал Эд Дейли (Ed Daly), директор студии The Chinese Room.
Bloodlines 2 - наш самый амбициозный проект на сегодняшний день. Поклонники франшизы с нетерпением ждали этой игры, и мы готовы принять вызов. Мы привнесли в проект более 15 лет опыта, отмеченного наградами, и создаем игру, которая чтит наследие своего предшественника и при этом переносит игровой процесс в современную эпоху.
Шон Грини, вице-президент по World of Darkness компании Paradox, добавил: "Мы сразу же были впечатлены, когда увидели предложение The Chinese Room по Bloodlines 2. Они по-настоящему увлечены исходным материалом, что делает их идеальными партнерами для разработки истории в сеттинге Vampire: The Masquerade, которая найдет отклик у игроков.
Мы стремимся к тому, чтобы Bloodlines 2 имела успех. Привлечение студии, разделяющей наше видение, стало решающим фактором в достижении этих целей. Поклонники франшизы могут быть уверены, что Bloodlines 2 находится в надежных руках, и в январе нам будет чем поделиться с вами.
Разработка Bloodlines 2 была нелегкой и затяжной. Изначально она разрабатывалась компанией Hardsuit Labs и планировалась к выходу в 2020 году.
Однако в августе 2020 года сиквел экшен-РПГ был отложен до 2021 года, а его креативный директор и ведущий дизайнер были уволены.
В феврале 2021 г. компания Paradox вновь отложила выход Bloodlines 2 и объявила о прекращении разработки в Hardsuit Labs.
Позднее генеральный директор Paradox Фредрик Вестер рассказал, что компания была близка к тому, чтобы полностью отказаться от Bloodlines 2 после разрыва отношений с Hardsuit.
Я думаю мы должны дать шанс этой студии, тем более они не делают эту игру с нуля, а используют наработки прошлой студии и доделывают их.
Кстати на сайте парадоксов написанно, что они до конца 2023 будут выпускать гемплейные ролики по игре, где покажут кланы, боевую систему и диалоги. Будем ждать и молиться.
Шанс надо дать, потому что это игроки НАСТОЛКИ. И понимают как надо сделать по настолке игру.
Эмм, что-то не внушает оптимизма эта новость, доверить игру и не просто игру, а культовую РПГ маленькой студии, которая ничего кроме адвенчур до этого не делала, это нужно быть большим оптимистом. Я, конечно, надеюсь, что они прыгнут выше головы, но готовлюсь к худшему.
Ну признаем что в игре Dear Esther они выжали из движка халфы все что могли и это было супер, может и тут смогут сделать из игры конфетку, по крайней мере я на это очень надеюсь.
Бла-бла-бла... Мы хотим... Бла-бла-бла... Мы фанаты. Вот выйдет игра, тогда и видно будет, будет она очередным калом, или же выстрелит как БГ3? Хотя, я лично, от игры не жду вообще, ничего хорошего.
Пусть хоть не хуже предыдущей будет, и графон нормальный тогда вообще шикарно будет.
Графон тольео ждать ибо анимации криворукие видно же
Ну будем надеяться на хорошее
Анимации конечно пздц топорные и прорыва не случилось в графонии.
И почем только 1ое лицо, я бы от 3его поглядел игру. Или все плохо с анимацией и общим видом?
Вы че издеваетесь что ли?(( Сначала ноунеймы теперь чуваки любители средьненьких симуляторов ходьбы? Блин ну ёмоё, что с вами? Hardsuit Labs хотя бы шутан от первого лица делали, а эти то чё? Ну давайте еще дадим Вампиров каким нибудь ребятам, которые пойт н клик адвенчуры для девочек делают. Ну что с вами не так Парадоксы? У меня слов нет, одни эмоции(