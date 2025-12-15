Режим "Железный вампир" и шапка Санты: авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выпускают зимний патч

Будем честны: релиз долгожданного сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines прошел, мягко говоря, не так гладко, как надеялись фанаты Мира Тьмы. Спорные отзывы и сдержанная реакция сообщества явно охладили пыл многих фанатов. Однако студия The Chinese Room не собирается рассыпаться в прах при первых лучах критики. Разработчики опубликовали свой первый пострелизный дневник, в котором рассказали о крупном «Зимнем обновлении», призванном не только исправить ошибки, но и добавить игре праздничного настроения (и хардкора).

Ключевым нововведением патча стала Настраиваемая сложность. Авторы признали, что стандартных четырех режимов недостаточно, поэтому теперь игроки смогут тонко настроить «песочницу» под себя.

Опция открывается только после получения достижения «An Elder Unchained» (за завершение игры на любой сложности). Гибкие настройки: Можно отключить реактивный прицел и интерфейс реакции персонажей для полного погружения, настроить количество носимых эликсиров (от 0 до 10), здоровье и урон Файр, а также чуткость «Маскарада».

"Железный вампир": Своеобразный аналог режима Iron Man («Железная воля»). В этом режиме игра не создает ручных сохранений, а в случае смерти персонажа или нарушения Маскарада единственное автосохранение удаляется, что означает окончательный конец прохождения.

Помимо геймплейных изменений, обновление принесло праздничную косметику. Теперь игроки могут нарядить древнего вампира в колпак и накладную бороду Санта-Клауса (что также является тизером механики бород, которая появится позже). Всего добавлено 28 опций кастомизации, включая прически, макияж и цвета глаз.

С технической точки зрения патч добавил ползунок угла обзора и переключатель размытия в движении (Motion Blur). А вот обещанную улучшенную систему сохранений пришлось отложить до начала следующего года — она еще не готова к релизу.

Несмотря на трудности, разработчики подтвердили планы на следующий год: игроков ждут обновление ко Дню святого Валентина и два сюжетных DLC, где дадут поиграть за шерифа Бенни и примогена Изабеллу.