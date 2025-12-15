Режим "Железный вампир" и шапка Санты: авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выпускают зимний патч

Будем честны: релиз долгожданного сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines прошел, мягко говоря, не так гладко, как надеялись фанаты Мира Тьмы. Спорные отзывы и сдержанная реакция сообщества явно охладили пыл многих фанатов. Однако студия The Chinese Room не собирается рассыпаться в прах при первых лучах критики. Разработчики опубликовали свой первый пострелизный дневник, в котором рассказали о крупном «Зимнем обновлении», призванном не только исправить ошибки, но и добавить игре праздничного настроения (и хардкора).
Ключевым нововведением патча стала Настраиваемая сложность. Авторы признали, что стандартных четырех режимов недостаточно, поэтому теперь игроки смогут тонко настроить «песочницу» под себя.
- Условия доступа: Опция открывается только после получения достижения «An Elder Unchained» (за завершение игры на любой сложности).
- Гибкие настройки: Можно отключить реактивный прицел и интерфейс реакции персонажей для полного погружения, настроить количество носимых эликсиров (от 0 до 10), здоровье и урон Файр, а также чуткость «Маскарада».
- "Железный вампир": Своеобразный аналог режима Iron Man («Железная воля»). В этом режиме игра не создает ручных сохранений, а в случае смерти персонажа или нарушения Маскарада единственное автосохранение удаляется, что означает окончательный конец прохождения.
Помимо геймплейных изменений, обновление принесло праздничную косметику. Теперь игроки могут нарядить древнего вампира в колпак и накладную бороду Санта-Клауса (что также является тизером механики бород, которая появится позже). Всего добавлено 28 опций кастомизации, включая прически, макияж и цвета глаз.
С технической точки зрения патч добавил ползунок угла обзора и переключатель размытия в движении (Motion Blur). А вот обещанную улучшенную систему сохранений пришлось отложить до начала следующего года — она еще не готова к релизу.
Стоит отметить, что усердная работа над патчами ведется на фоне не самых радужных финансовых отчетов. Ранее издатель признал коммерческую неудачу проекта. О том, какие убытки понесла компания, мы подробно писали в нашем прошлом материале:
Несмотря на трудности, разработчики подтвердили планы на следующий год: игроков ждут обновление ко Дню святого Валентина и два сюжетных DLC, где дадут поиграть за шерифа Бенни и примогена Изабеллу.
Игрушка в целом понравилась, конечно, до первой части далеко в плане геймплея. Именно поэтому и провалилась. Но учитывая в целом качество сегодняшних игр не, все так плохо. Ну а подобное незабывание помогает этому.
Игра хорошая, мне понравилось, не сильно хуже первой части, ведь раньше все было лучше) Но вот одного я понять не могу, зачем спустя несколько месяцев после релиза, дорабатывать кастом персонажа? Я про (что также является тизером механики бород, которая появится позже) если что.
Игра *авно так они ещё и пошли по пути Скинчики запилим и нас полюбят.
Вместо красного должно быть коричневое и была бы косметика достойная этой игры
Игра в плане сюжета хороша, в плане геймплея мне понравился, так как он ближе всего к иммерсив симу. И здесь надо понимать, что не нужно было им называть это продолжением "Bloodlines".
Это-то и подложило свинью разработчикам. // Николай-Гав Гав-Зозулин
Это не продолжение Маскарада. Это мир тьмы, каким его видят феминистки и прочие меньшинства Вокруг одни бабы командуют, мужики им подчиняются, а что бы получить хоть одну из хороших концовок, которые по сути не концовки а дерьмо в виде ролика в десять секунд, надо обязательно обратить чернокожую бабу
Гг просто тупой долбoёб Вот бляTь просто сложи два и два и получается что главный злодей о боже СУКА ВСЕГДА РЯДОМ
Им игру чинить надо, контентом шпиговать, эти кончи выпускают скинчики -_- , эт позволительно тем , у кого продукт не то что выстрелил, а вошел и сказал Я ТУТ БАТЯ, а эти вот себя примерно такими видят, хотя это не так.