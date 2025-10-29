Русская версия Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ломает уникальные клановые реплики, но уже есть временное решение

Игроки заметили серьёзную проблему в русской локализации Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: часть уникальных клановых диалогов просто не отображаются. При этом в английской локализации эти реплики присутствуют и напрямую влияют на развитие разговоров и реакции персонажей.

Выбор клана в игре влияет не только на способности, но и на поведение NPC. Однако в русской локализации некоторые строки диалога пропадают из интерфейса, из-за чего игроки теряют часть контента. Один из пользователей предложил временное решение - чтобы увидеть клановые варианты ответов, нужно проделать следующие манипуляции с игрой:

Открыть главное меню и перейти в настройки; Изменить язык интерфейса на English; Загрузить сохранение; Снова выбрать язык Русский и нажать Apply.

После этого скрытые реплики появляются в диалогах, но процедуру приходится повторять при каждом запуске игры. Проблема уже вызвала недовольство среди игроков, особенно учитывая то, что это официальная от издателя.