Сиэтл и его обитатели на новых скриншотах Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive в партнерстве со студией The Chinese Room опубликовала новые скриншоты ролевого экшена Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, на которых можно более подробно рассмотреть как сам Сиэтл, так и его обитателей.
На скриншотах представлены как сами вампиры, так и простые горожане - во всяком случае, в их груди все еще бьется сердце.
Повествование Bloodlines 2 будет разделено между двумя персонажами: Файром, старейшиной, пробудившимся после многовековой спячки и лишенным своих сил из-за таинственного клейма, и Фабьеном, детективом-малкавианом, обитающим в его голове. Пока Файр будет изучать современный Сиэтл, сражаясь с вампирами, хозяйничающими в городе, и попутно восстанавливая свои способности, Фабьен будет действовать в альтернативном Сиэтле 1920-х годов. В нео-нуарном сеттинге он будет с помощью малкавийских способностей расследовать собственное убийство — расследование, которое осложняется его фрагментированным восприятием реальности.
Сиквел Bloodlines выйдет 21 октября 2025 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series.
Этот кринж ждали столько лет? Малое кол-во кланов 6( два из которых dlc), нет Носферату и Малков. Используется "5 редакция" мира где Квей-джин не существует(пол сюжета первой части). Внешность невозможно изменить, игра за женоподобного мужчинку или за мужеподобную "Ж". От выбора клана зависят только способности и подача некоторых диалогов. Внешность и анимации персов...
то есть нет возможности выбрать клан малкавиан, потому что гг по сути и есть малкавиан
Удивительно насколько изменили концепцию. В первоначальной версии Bloodlines 2 мы должны были играть за новообращенного вампира в результате массового нарушения правил Маскарада, в ходе истории примкнуть к одному из восьми кланов
Мрачняк!
перемудрили они с сюбжетом конечно. хотя учитывая все круги производственного ада не удивительно
Что за уроды.....ё.. тв...м.... СКОЛЬКО МОЖНО? ....ОБЭМА был бы ты человек...
Посмотрим что выйдет по итогу в сюжете, но я бы многое отдал за возможность вновь повстречать полюбившихся персонажей как Жаннет, Ви, Кристофа и Анезку, Джека, и других)