Сиэтл и его обитатели на новых скриншотах Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive в партнерстве со студией The Chinese Room опубликовала новые скриншоты ролевого экшена Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, на которых можно более подробно рассмотреть как сам Сиэтл, так и его обитателей.

На скриншотах представлены как сами вампиры, так и простые горожане - во всяком случае, в их груди все еще бьется сердце.

Повествование Bloodlines 2 будет разделено между двумя персонажами: Файром, старейшиной, пробудившимся после многовековой спячки и лишенным своих сил из-за таинственного клейма, и Фабьеном, детективом-малкавианом, обитающим в его голове. Пока Файр будет изучать современный Сиэтл, сражаясь с вампирами, хозяйничающими в городе, и попутно восстанавливая свои способности, Фабьен будет действовать в альтернативном Сиэтле 1920-х годов. В нео-нуарном сеттинге он будет с помощью малкавийских способностей расследовать собственное убийство — расследование, которое осложняется его фрагментированным восприятием реальности.

Сиквел Bloodlines выйдет 21 октября 2025 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series.