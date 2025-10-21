Состоялся релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: древние вампиры возвращаются в Сиэтл

Сегодня состоялся релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, разработанной студией The Chinese Room и изданной Paradox Interactive. Продолжение культовой RPG 2004 года наконец добралось до игроков спустя годы ожидания и множества переносов. На PC игра вышла без защиты и совсем скоро её можно будет опробовать перед покупкой.

События разворачиваются в Сиэтле 2025 года, где игрок берёт на себя роль древнего вампира по имени Фаир, пробудившегося от многовекового сна. Мир вокруг изменился, но законы Маскарада остаются прежними: вампиры по-прежнему скрываются среди людей, плетя интриги в тенях мегаполиса. Компанию герою составляет детектив Фабьен из клана малкавиан — его дух заключён в разуме Фаира и служит одновременно советчиком и проклятием.

Bloodlines 2 сочетает мрачную атмосферу нуара, диалоги с моральным выбором и динамичные схватки с применением вампирских способностей. Игрокам предстоит балансировать между властью, человечностью и жаждой крови, исследуя преступный и мистический Сиэтл.

Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, получив смешанные отзывы критиков — средняя оценка на Metacritic составляет 64 балла.