Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 568 оценок

Состоялся релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: древние вампиры возвращаются в Сиэтл

butcher69

Сегодня состоялся релиз Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, разработанной студией The Chinese Room и изданной Paradox Interactive. Продолжение культовой RPG 2004 года наконец добралось до игроков спустя годы ожидания и множества переносов. На PC игра вышла без защиты и совсем скоро её можно будет опробовать перед покупкой.

События разворачиваются в Сиэтле 2025 года, где игрок берёт на себя роль древнего вампира по имени Фаир, пробудившегося от многовекового сна. Мир вокруг изменился, но законы Маскарада остаются прежними: вампиры по-прежнему скрываются среди людей, плетя интриги в тенях мегаполиса. Компанию герою составляет детектив Фабьен из клана малкавиан — его дух заключён в разуме Фаира и служит одновременно советчиком и проклятием.

Bloodlines 2 сочетает мрачную атмосферу нуара, диалоги с моральным выбором и динамичные схватки с применением вампирских способностей. Игрокам предстоит балансировать между властью, человечностью и жаждой крови, исследуя преступный и мистический Сиэтл.

Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, получив смешанные отзывы критиков — средняя оценка на Metacritic составляет 64 балла.

Комментарии:  45
Ваш комментарий
Kenn1y

Хорошо, что предзаказы работают, в итоге премиум вышел за 1,3к. Остаётся потом докупить физическое издание в коллекцию к первой, хотя, такого качества издания уже не будет, сейчас даже коробки у дисков из дешёвого пластика.

agula98

Хорошо, что рутрекеры работают, в итоге премиум вышел за 0,0к.Остаётся потом поддать газку форумчанам в коллекцию к первой.

Kenn1y agula98

Каждому своё, мне всякие левые версия с косяками, взломами и т.д. не интересны, разве потестить только. Да и не сторонник воровства.

agula98 Kenn1y

Билды игры один и тот же, ты получишь те же самые косяки и на лицензии.

Ahnx

Стоит тратить время на скачивание с торрента, или это полнейшее фуфло?

Жду впечатлений.

Summor Ner

Для новичков сойдёт и оценка будет 7-8 из 10, для ценителей серии ничего общего с первым Vampire: The Masquerade Bloodlines и уже от них оценка будет в районе 5-6,5 из 10.

Ahnx Summor Ner

Что такое оценка 8 из 10? Этому трэшаку и 2 из 10 давать много.

Люди в наше время настолько отупели и ополумели, что забыли, что 8 из 10 раньше давали только суперхитам.

Кстати, оригинальная VtMB в своё время получила оценку 7.7/10.

https://www.gamespot.com/reviews/vampire-the-masquerade-bloodlines-review/1900-6113468/

MistaSpider Ahnx

Так а зачем ты спрашиваешь у людей играть или нет, если уже выставил свою экспертную оценку? Не перестаешь удивлять своим интеллектом

Summor Ner

Уже во всю покупаю в зелёном магазине. Поддержу так сказать старания разработчиков.😉

Doctor_Zloi

Ни ссылки на страницу для покупки, ни названия конкретного магазина)))

Summor Ner Doctor_Zloi

Рутрекер, русторка, тапочек нет, NNM Club. Другие торренты не рекомендую.

Kokoprime1991

20 ГБ для игры как-то ооочень мало, либо ребятки прям сильно подружили её со сжатием, либо там вообще тупо порожняк. Но без очередных патчей видимо лучше и не заходить.

Nodas

Нормально Скайрим 6 Гб вешал и ничего

Патриарх МакОзборн Nodas

Скайрим вышел 14 лет назад, держу в курсе

Madiark

Сейчас игры могут весить больше 100гб при этом на деле кал, первая часть маскарада весила всего 2-4 гига сейчас прохожу первую часть на деке и сколько же в ней шикарной мрачной но по своему уютной атмосферы, уймы интересных квестов с разными исходами, интересных персонажей итд

Апостлс

Ну как игруля? Стоит брать?

Рио Фокс

Ну, что-как?

TRADS80

Кто юзал, стоит или нет?

Tommy451

игра вышла минуту назад

Scerkrou7 Tommy451

Игры вышла раньше, как минимум в стиме. Я играл в 19,20 уже

VOVAMAS

Уже можно качать с зелёного стима!

Рио Фокс

Я с Игрухи скачиваю.

WerGC

у добрых людей уже есть размер смешной 25gb

Elewaar

В отзывах пишут что у многих дальше стартового экрана не пускает.

SniperG

Пускает, все ок норм

Олег Шандер

Там ещё в каком то приложение нужно зарегистрироваться и привязать стим аккаунт (Paradox Interactive)

Saint01 Олег Шандер

ничего не надо привязывать

