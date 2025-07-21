Создатель Helldivers 2 с нетерпением ждет релиза Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 - он верит в масштабную RPG

Генеральный директор студии Arrowhead Game Studios, известной по шутеру Helldivers 2, неожиданно напомнил о своем участии в судьбе долгожданного Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Шамс Йорьяни рассказал в Discord-сообществе игры, что именно он подписал проект на стадии запуска, еще работая в компании Paradox Interactive в 2016 году. Почти десять лет спустя он по-прежнему надеется, что сиквел "успешно приземлится" и оправдает ожидания фанатов.

Первая часть Bloodlines, вышедшая в 2004 году, обрела культовый статус, несмотря на скромные продажи и технические проблемы, став ярким примером амбициозной, но недооцененной RPG. Разработка продолжения оказалась не менее драматичной. Изначально игру делала студия Hardsuit Labs, но после многочисленных задержек и критики процесс был полностью перезапущен. Новым разработчиком стала британская студия The Chinese Room, известная по атмосферным интерактивным драмам.

Сегодня, спустя годы нестабильного производства и смены команды, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вновь приблизилась к релизу. Пока точная дата остается неизвестной, по последним данным релиз намечен на октябрь 2025 года, и, вероятно, официальное объявление прозвучит уже в августе на выставке Gamescom.