Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 опубликовали расширенные системные требования

The Chinese Room опубликовала расширенные системные требования Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. В этих расширенных характеристиках указаны частота кадров, настройки графики и разрешение, на которые рассчитаны эти требования.

Для игры в разрешении 1080p/30 кадров в секунду на низких настройках вам понадобится процессор Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 или Intel Arc A580. Также потребуется 30 ГБ свободного места на диске.

Для игры в разрешении 1080p/60 кадров в секунду на высоких настройках вам понадобится процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. Эта система также поддерживает разрешение 1440p/Ultra с частотой 60 кадров в секунду при использовании режима производительности DLSS.

Для нативного разрешения 4K и высоких настроек разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XTX.

И наконец, для игр в разрешении 4K/Ultra с высокой частотой кадров вам понадобится процессор Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. С этой системой вы сможете достичь 240 кадров в секунду в режиме производительности DLSS 4 и многокадровой генерации.

Paradox Interactive выпустит Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 21 октября. NVIDIA также рекомендует скачать оптимизированный для игры драйвер.