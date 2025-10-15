Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 опубликовали расширенные системные требования

The Chinese Room опубликовала расширенные системные требования Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. В этих расширенных характеристиках указаны частота кадров, настройки графики и разрешение, на которые рассчитаны эти требования.
Для игры в разрешении 1080p/30 кадров в секунду на низких настройках вам понадобится процессор Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 или Intel Arc A580. Также потребуется 30 ГБ свободного места на диске.
Для игры в разрешении 1080p/60 кадров в секунду на высоких настройках вам понадобится процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. Эта система также поддерживает разрешение 1440p/Ultra с частотой 60 кадров в секунду при использовании режима производительности DLSS.
Для нативного разрешения 4K и высоких настроек разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XTX.
И наконец, для игр в разрешении 4K/Ultra с высокой частотой кадров вам понадобится процессор Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. С этой системой вы сможете достичь 240 кадров в секунду в режиме производительности DLSS 4 и многокадровой генерации.
Paradox Interactive выпустит Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 21 октября. NVIDIA также рекомендует скачать оптимизированный для игры драйвер.
Хм... по идее, должна пойти на моём РС на минималках. Но доверия к UE 5 у меня нет. Да и к этой игре тоже, не верю я в то, что будет нормальная оптимизация и игра пойдёт даже на картошке и калькуляторе.
Вес в 30 гигов пугает. Там что геймплей на пару часов?
Кронос весил 20 с лишним, а геймплея на 15
the crew весит 23 гб
Норм системки, на максималках в 1080p поиграю
на Full HD с костылями должна гладко идти и на старой системе , что в принципе норм
Хоть не 200 гигов, как многие новые игры. Меня в 1 очередь волнует размер.
Найс, поиграю на ультрах =) ждать осталось не долго.
я бы небыл таким оптимистичным с уе5 на старте релиза игры