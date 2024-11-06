Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали различные наряды, которые игроки смогут примерить

В новом дневнике разработчиков Paradox Interactive и The Chinese Room рассказывают о важности моды в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: от представления внешнего вида каждого клана до того, как правильно одеваться, когда пьешь резонанс крови, каждый наряд будет стильным.
Чего ожидать от каждого клана:
- Бруха одеты просто, но достаточно хорошо. Джинсы, кожаные изделия и футболки позволяют мятежным Сородичам общаться в панк- и рок-барах.
- Тремерам, как магам, нужна практичная одежда. Контроль крови и использование дальних атак означает меньше ограничений на одежду и красные аксессуары.
- Таинственные Бану Хаким обитают в тени и свободно передвигаются во тьме. Они минималисты с шарфами, капюшонами и другой одеждой, которая их скрывает.
- Вентру в своей одежде являются воплощением богатства. Игрокам следует быть осторожными с тем, кому они показывают свое богатство.
Что же они там реально такие отбитые, опять какое то педро сделали, почему они не могут нормальную, сексуальную вампиршу сделать.
думаю секси персонажей можно ждать только от инди разработчиков
Наверное не могут или не умеют правильные теги в промт для ИИ писать. Ну, или просто деньги не идут на это.
С такими рожами никакие наряды не помогут...
Очень надеюсь, что будет редактор персонажа. Потому что это вот, кхм, с позволения сказать ГГ, очень на любителя.
На последних скринах видно, что внешность у ГГ - другая, так что да, Редактор - будет.
я думал это стандартная внешность ГГ мужского пола, не?
Не-не, у мужского и женского ГГ, одна внешность по дефолту, та, что в превью новости, разница лишь в наличии груди, вроде как.
Для кого они это делают - для меня загадка. Ведь успех VtMB был связан только с тем, что игру сделали гениальные разработчики Troika в расцвете своих сил.
А этот фуфел провалится с треском.
Для этого фуфела будет большим достижением уже то, если игра будет средней, чтобы пройти её и забыть. Можно будет тогда аплодировать стоя, однако, как ни крути, чую, может быть хуже чем Веилгвард.
Оригинальную игру делали через жопу и чудо, что она вообще вышла. Она полностью провалилась в продажах. Тройку закрыли нафиг (плак). И только спустя годы, к игре пришла слава, это как с фильмами, которые провалились в кинотеатрах, но окупились на кассетах и ДВД (сейчас такое вроде все реже).
Успеха так-то не было. Слава пришла позже.
Фу-ух... ну, хотя бы на последнем скрине видно, что можно в Редакторе настроить внешность ГГ и она не будет вырвиглазной. А то смотреть на дефолтную внешность ГГ в этих одеждах, мой внутренний эстет сейчас желает себе глаза вилкой выколоть.
так это Хогвартс? от последнего скрина как раз такое ощущение
ГЫвной ваняит!
Короче видимо вместо редактора персонажа нам подсовывают две заготовки на м/ж (аккуратно вылизанные по всем канонам DEI) и шмот по 4 на каждый клан..
Мдам, чем больше они показывают, тем больше распадаются остатки надежды на данный проект..
Ну, в их защиту можно разве что сказать, что концепт играть за Старца, намного лучше того, что был раньше. Где мы играем за фактически Птенца, при этом мало того, что Птенца, так ещё Слабокровного, и в придачу, диаблериста. И хоть в 5-ке Верхушка Камарильи состоит из Неонатов и Анцилл, которые ещё не слышали Зова и не отправились на Восток драться с Патриархами, которые по сути, сами диаблеристы, но диаблерист диаблеристу - рознь. У меня от старого концепта глаз дёргался, зубы скрипели и можно условно сказать, появлялась агрессия. Почему? Ну, давайте разбираться. Вместо того, чтобы дать нам игру за Шабаш и Шабашита, мы получаем ГГ, который то, что я написал ранее, плюс, получивший Становление, пусть и во время Массовых Становлений Шабаша, когда они пытались осадить Сиэтл. То есть, как ни крути, тут всё плохо, ибо у нас полный набор для того, чтобы каждый в Сиэтле хотел нам голову открутить: Птенец, Птенец Шабаша (пусть мы и получили Становление в Массовом Становлении), отчего любой может обвинить ГГ в том, что он/она - шпион Шабаша, Слабокровка, что уже делает его/её полным гуано в глазах окружающих, и у меня вопрос - куда Шериф смотрел и Плеть, если она в городе есть. Ибо Слабокровку сразу же убили бы, только Слабокровный переступил бы порог Двора Камарильи, а по старому концепту, ГГ ходит в Кланы так, будто они какие-то политические партии. То есть, ГГ буквально, один из Кланов усыновил/удочерил бы. Ок, допустим, но опять же, даже если учесть, что есть Flaw для Слабокровок, который даёт им Слабости как у представителей Кланов, это всё равно не отменяет тех фактов, что ГГ был бы формально Шабашитом и при этом диаблеристом. Так что, только полный "гений" принял бы такого Птенца в ряды Клана, понимая чем это обернётся для Клана и репутации принявшего. Текущий концепт - лучше, но вот геймплей и лицо ГГ - желают знать лучшего. Я лично от игры ничего хорошего не жду. Да, поиграю, чтобы посмотреть, насколько всё плохо, когда она выйдет. Однако из того, что я уже видел. Это будет явно что-то в духе Киберпанк 2077, только про вампиров и в более плохом исполнении, вдобавок с симулятором ходьбы. Ибо как раз именно на симуляторах ходьбы, студия, что сейчас игрой занимается, и прославилась. Очень сомневаюсь, что разработчики смогут довольно быстро переквалифицироваться и с симулятора ходьбы слепить низкопробный экшен.
С чего ты решил что уходят на восток драться с патриархами? И где об этом почитать.
Потому что я читал про зов, и написано только то, что уходят на восток на зов, но что там просходит никому не известно
В книге Шабаша вроде, если я правильно помню, что мне говорили и писали играющие в 5-ку.
Читаю вас и понимаю, что вы в теме. Так, почему вам не нравится смуглый ГГ? Вполне себе канонично, тем более "Старейшина", тем более в игровых кланах заявлен Бану Хаким (странно было бы среди них видеть тысячелетнего скандинава, не?). Мне кажется предустановленные настройки внешности ГГ - последнее, что должно напрягать в этой игре. На мой скромный взгляд, даже если игра не станет шедевром, если она принесет, хоть какую-то прибыль, учитывая срок ее разработки, это уже будет хорошо и возможно, когда-нибудь выпустят ремастеры/ремейки старых частей, а если совсем замечтаться, может лет через 10 выйдет что-то годное и масштабное.
Вообще-то нет, в современности Ассамиты уже не дают Становление чисто мусульманам, а дают Становление и европейцам и даже женщинам, другой момент, что кожа Старцев Ассамитов с возрастом темнеет и становится темнее.
Когда игра то выходит по итогу?
Никогда)
Написано, 2й квартал 2025, то есть - апрель, май или июнь.
Ты в это веришь?
Мне как-то на самом деле, по фиг. В идеале, лучше было бы, если эта игра вообще не выходила. Особенно с учётом того производственного Ада, в котором она была.
Приметить или всё же примерить? И бля, что это за жесть на превью новости? Это МГГ или ЖГГ? Ибо смотрится просто звиздец. Даже хуже чем Таш в Веилгарде.
боевой вертолёт. но мимика да и модельки лучше стали вроде бы
Мда, лицевые анимации рофл какой-то, надеюсь, еще допилят.
МАЛКАВИАНЫ БУДУТ?
Они последний Клан, вроде, не анонсировали, так что, возможно, но я что-то честно, сомневаюсь.
вроде будут в длс
Честно, боюсь представить, каких они Малкавиан нам выкатят, если вообще именно их нам последним Кланом и дадут.
да уж. ну посмотрим.
а DLC, которые до полной переработки игры были анонсированы еще актуальны или я что-то пропустил?
Кстати, мне вот ещё интересно, как в игре обыграют местного Сильверхенда в голове ГГ?