Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 показали различные наряды, которые игроки смогут примерить

В новом дневнике разработчиков Paradox Interactive и The Chinese Room рассказывают о важности моды в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: от представления внешнего вида каждого клана до того, как правильно одеваться, когда пьешь резонанс крови, каждый наряд будет стильным.

Чего ожидать от каждого клана: