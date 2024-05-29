Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали о способностях клана Вентру

The Chinese Room, разработчики грядущей ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 продолжают представлять особенности разных кланов. На сей раз очередь дошла до клана Вентру. Целью этой группы вампирской знати голубых кровей является доминирование над другими и принуждение марионеток выполнять их волю. Манипулирование чьей-либо памятью — наименьшая из их уловок.

Их версия трюка с разумом называется «Облачная память» и заставляет цель забыть, что она когда-либо вас видела, переводя ее в очень расслабленное и невнимательное состояние. Однако в распоряжении Вентру есть и более экстремальные инструменты, такие как Одержимость. Этот навык позволяет вам овладеть целью, видя ее глазами. Более того, вы можете приказать одержимой цели атаковать кого-нибудь, издалека вызывая хаос в рядах противника.

Вы даже можете расширить этот эффект с помощью Массовой Манипуляции, подчиняя всех врагов, которых видите, и гарантируя, что ваши способности повлияют на всех из них – и это здорово, если вы хотите наброситься на Лелуша по задницам и использовать Терминальный Указ, приказав им уничтожить себя. .

Механика кормления Вентру также не так уж и плоха, поскольку они могут восстанавливать дополнительное здоровье всякий раз, когда высасывают кровь. Их способность «Мраморная плоть» также делает их кожу более устойчивой к повреждениям при кормлении.

Как Вентру, вы, по сути, действуете как кукловод: вы доминируете над более слабыми врагами, используя их в качестве пешек в своих планах или в бою, или заставляете их сразу же убить себя, в то время как вы накапливаете дополнительную силу, питаясь, чтобы взять уничтожьте любых сложных противников, сопротивляющихся вашему контролю над разумом.