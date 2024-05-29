Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали о способностях клана Вентру

The Chinese Room, разработчики грядущей ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 продолжают представлять особенности разных кланов. На сей раз очередь дошла до клана Вентру. Целью этой группы вампирской знати голубых кровей является доминирование над другими и принуждение марионеток выполнять их волю. Манипулирование чьей-либо памятью — наименьшая из их уловок.
Их версия трюка с разумом называется «Облачная память» и заставляет цель забыть, что она когда-либо вас видела, переводя ее в очень расслабленное и невнимательное состояние. Однако в распоряжении Вентру есть и более экстремальные инструменты, такие как Одержимость. Этот навык позволяет вам овладеть целью, видя ее глазами. Более того, вы можете приказать одержимой цели атаковать кого-нибудь, издалека вызывая хаос в рядах противника.
Вы даже можете расширить этот эффект с помощью Массовой Манипуляции, подчиняя всех врагов, которых видите, и гарантируя, что ваши способности повлияют на всех из них – и это здорово, если вы хотите наброситься на Лелуша по задницам и использовать Терминальный Указ, приказав им уничтожить себя. .
Механика кормления Вентру также не так уж и плоха, поскольку они могут восстанавливать дополнительное здоровье всякий раз, когда высасывают кровь. Их способность «Мраморная плоть» также делает их кожу более устойчивой к повреждениям при кормлении.
Как Вентру, вы, по сути, действуете как кукловод: вы доминируете над более слабыми врагами, используя их в качестве пешек в своих планах или в бою, или заставляете их сразу же убить себя, в то время как вы накапливаете дополнительную силу, питаясь, чтобы взять уничтожьте любых сложных противников, сопротивляющихся вашему контролю над разумом.
Ох, обычно когда игра так долго находится в производственном "аду" то на выходе получается или шедевр или полный шлак, как то что то среднее почти никогда не выходит их таких игр, ждём конечно , но теперь с опасением.
Ждём Осенью
Массовая манипуляция это интересно. Наверно стоит ветку прокачать. Интересно, как враги будут реагировать на самоубийства соратников.
игру уже можно поиграть на рассказах разрабов
Да сколько можно, это ж ммм какой то. Пока допилят оно настолько морально устареет что переделывать придётся
Они вроде уже переделали ещё раз , по этому и не выходит, проблема в том что все ждут атмосферу первой части , но по мне это была уникальная игра.
Да глупо ждать ту же атмосферу, 20 лет прошло, время уже другое, люди другие, Сиэтл 20-х это не Лос-Анджелес 00-х, вампиры сеттинга уже не бегают в готических шмотках, а одеваются теперь как Сиэтлские хипстеры, музыка теперь тоже другая, всё другое, потому совершенно не понимаю тех, кто бухтит на игру из-за иной атмосферы, ибо они как будто в вакууме живут