Спаситель первой Vampire: The Masquerade - Bloodlines показал геймплей версии сиквела от Hardsuit Labs

Вернер Шпаль, известный в сообществе под ником Wesp5, — легендарная личность для фанатов Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Именно он годами выпускал неофициальные патчи, сделавшие культовую классику 2004 года играбельной. Теперь же в руки мододела попали уникальные материалы той самой версии сиквела от студии Hardsuit Labs, разработку которой Paradox отменила еще в 2021 году.

За последние несколько дней Wesp5 опубликовал серию роликов, демонстрирующих, каким мог бы быть Bloodlines 2, если бы проект не передали другой студии. Видео включают в себя демонстрацию ассетов персонажей и локаций под музыку оригинального композитора Рика Шаффера, но наибольший интерес представляет собственно игровой процесс той версии игры.

Особенно выделяется уровень «Медцентр», действие которого происходит в заброшенной больнице с паранормальными явлениями. В этой миссии прослеживаются явные отсылки к знаменитому отелю Ocean House Hotel из первой части: пугающие скримеры, мрачная атмосфера и флешбэки из 1930-х годов.

Геймплей выглядит неотшлифованным и местами «деревянным», напоминая ранние игры на движках Bethesda, однако многие фанаты отметили, что видение Hardsuit Labs по духу было гораздо ближе к первой Bloodlines. Это была амбициозная RPG с акцентом на интерактивность и погружение, в отличие от более линейного экшен-ориентированного продукта, который пользователи получили в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Тем временем версия игры, которая все-таки добралась до релиза, продолжает получать поддержку от текущих разработчиков. Совсем недавно авторы выпустили праздничный патч, подробнее о котором вы можете прочитать в нашем материале:

Конечно, сейчас невозможно сказать, смогла бы Hardsuit Labs довести свой проект до ума, или он так и остался бы сиквелом с техническими проблемами. Но благодаря Wesp5 этот отмененный кусочек истории Мира Тьмы не исчез бесследно.