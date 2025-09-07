Стали известны системные требования Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive и The Chinese Room опубликовали официальные системные требования для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480, Intel Arc A580 или AMD Radeon 780M. Для игры также потребуется 30 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64-разрядная)

Процессор: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) | AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) | Intel Arc A580 (8 ГБ, с поддержкой функции Resizable BAR) | AMD Radeon 780M

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 11

Процессор: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) | AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

DirectX: Версия 12

Накопитель: 30 ГБ свободного места

К сожалению, нам неизвестны частота кадров, настройки графики и разрешение, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Тем не менее, эти требования к ПК намекают на то, что игра будет работать на широком спектре конфигураций ПК.

Насколько известно, Bloodlines 2 будет использовать Lumen. Также будут использоваться Virtual Shadows и Nanite. Другими словами, будет использоваться весь набор функций UE5. Так что будьте готовы к тому, что игра будет очень нагружать видеокарту, как и большинство последних игр для UE5.

Paradox Interactive выпустит Bloodlines 2 21 октября.