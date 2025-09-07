Стали известны системные требования Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Paradox Interactive и The Chinese Room опубликовали официальные системные требования для Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.
Игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480, Intel Arc A580 или AMD Radeon 780M. Для игры также потребуется 30 ГБ свободного места на диске.
Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT.
Минимальные:
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) | AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) | Intel Arc A580 (8 ГБ, с поддержкой функции Resizable BAR) | AMD Radeon 780M
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) | AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 30 ГБ свободного места
К сожалению, нам неизвестны частота кадров, настройки графики и разрешение, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Тем не менее, эти требования к ПК намекают на то, что игра будет работать на широком спектре конфигураций ПК.
Насколько известно, Bloodlines 2 будет использовать Lumen. Также будут использоваться Virtual Shadows и Nanite. Другими словами, будет использоваться весь набор функций UE5. Так что будьте готовы к тому, что игра будет очень нагружать видеокарту, как и большинство последних игр для UE5.
Paradox Interactive выпустит Bloodlines 2 21 октября.
Ждем, мое дерево на 5090 laptop потянет
5600x и 3060ti для игры, не побоюсь этого слова, на богоподобном ue5? Кто-то ещё верит в системные требования?)
Чё не так то? При должной оптимизации и на 3600 можно оптимизировать.
ue5 и оптимизация? Это уже антонимы, не видишь что творится с играми на нём?)
прошлогодняя игра Чайнисов тоже на UE5 делалась. и я чёт не припомню чтобы кто-то в прошлом году жаловался на SWtD по поводу оптимизона. ну как-бы ещё поглядим на релизе чё и как, но не думаю, что будет так же плохо как и с ремком MGS3. всё же как по мне не движок в плохой оптимизации виноват, а криворучки на кодерах
о боже, будут использоваться без возможности отключения? только не это, прошу, очередной лагодром на урине энжинс 5, какая нахрен 1060, вы чё, рофлите
😆😆😆
Минималки под 30 ФПС, Лоу, 1080п + фср 100 процентов.
Рекомендованые под 1080п 60 ФПС, высокие настройки + фср, длсс и тд.
Не мудрено, ведь всего этого на релизе не будет. UE5 представляет.
а денуво будет?
Вроде написано, что нет в стиме. Они и так потратили на эту игру, скорей всего больше чем надо, и ставить еще защиту в игру, которая не факт что окупится.
парадокс издатель жадный, но денуво на свои игры не ставит. вот такой вот парадокс
А длсню завезут интересно.
Скорей всего.
30 гигов? Индюшатиной пахнет, ибо я слабо верю, что они так запарились, чтобы убрать весь "мусор", оставшийся после разработки
Игра на 30 часов на одно прохождение… так что норм
Тоже верно
Их ещё в августе опубликовали, когда предзаказы открыли, если что
Возможно что-то поменяли
Ничего не меняли. Просто автор увидел, что не было новостей об актуальных системных требованиях, и решил срубить бонусов на подобного рода публикации.
ну так новости пилить-то надо
8 ГБ озу ? Насколько я помню уе5 минимум 16 подавай если хочешь все настройки поднять то изволь 32 ГБ вынь да по-ложь.