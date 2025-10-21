Стало известно точное время выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Наконец-то, после 6 лет ожидания, уже сегодня выходит на всех основных платформах(кроме Nintendo Switch). Несмотря на смешанные отзывы, поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части.



Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет на ПК и консолях в разное время, уже сегодняв 19:00 на PS5 и Xbox S/X и 20:00 на ПК по МСК. Что касается предварительной загрузки, она стартовала еще вчера в 19:00.

Напомним что события второй части происходит в новогоднем Сиэтле. Критики похвалили историю и атмосферу игры, но в то же время ругают игру за "Безыдейность в бою", мало значимые последствия выборов и слишком скучные дополнительные миссии.