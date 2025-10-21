Стало известно точное время выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Наконец-то, после 6 лет ожидания, уже сегодня выходит на всех основных платформах(кроме Nintendo Switch). Несмотря на смешанные отзывы, поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет на ПК и консолях в разное время, уже сегодняв 19:00 на PS5 и Xbox S/X и 20:00 на ПК по МСК. Что касается предварительной загрузки, она стартовала еще вчера в 19:00.
Напомним что события второй части происходит в новогоднем Сиэтле. Критики похвалили историю и атмосферу игры, но в то же время ругают игру за "Безыдейность в бою", мало значимые последствия выборов и слишком скучные дополнительные миссии.
Нахрена ждать эту игру если она намного ху****й первой части.
vampire the masquerade redemption я бы хотел ремастер
уже поиграл?
Большинство поигравших говорят что хуже.
А тебя больше интересует мое личное мнение?
А в зелёном магазине время выхода ещё не известно?
сразу выйдет, игра выходит без Denuvo, так еще и в GOG
Что же, пожелаем разработчикам и игре успехов.
Ждём!! Уже предзагружена давно
)))
те кто эти предупреждалки писали явно на приколе были
когда на торрентах
Думаю от 21 ждать
А почему за это же самое не ругали Ходячих от Telltale?
Потому что перед этим Telltale не сделали великую рпг в 2005 году
Так игру и не Обсидианы делают.
Буд-то в этой "великой" РПГ в сюжетке дохрена значимых выборов было. Буквально финальный выбор только и влиял на концовку
Я вангую провал провалыч😌
Ждем))
Там 3060ti в рекомендуемых, это хорошо, а то два кредитных селюка здесь утверждали, что 3070 уже ничего не тащит.
без упскела в любом случае в ней делать нечего
Этот "упскел" лучше чем нативный TAA
если выбирать: гoвно или моча - что лучше?
У меня в gog что то не появилось предзагрузи