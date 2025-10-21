ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 558 оценок

Стало известно точное время выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Naofymi Naofymi

Наконец-то, после 6 лет ожидания, уже сегодня выходит на всех основных платформах(кроме Nintendo Switch). Несмотря на смешанные отзывы, поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 выйдет на ПК и консолях в разное время, уже сегодняв 19:00 на PS5 и Xbox S/X и 20:00 на ПК по МСК. Что касается предварительной загрузки, она стартовала еще вчера в 19:00.

Напомним что события второй части происходит в новогоднем Сиэтле. Критики похвалили историю и атмосферу игры, но в то же время ругают игру за "Безыдейность в бою", мало значимые последствия выборов и слишком скучные дополнительные миссии.

33
26
Комментарии:  26
Vurdalak

Нахрена ждать эту игру если она намного ху****й первой части.

18
LinearFelix

vampire the masquerade redemption я бы хотел ремастер

3
wollcroft

уже поиграл?

Vurdalak wollcroft

Большинство поигравших говорят что хуже.
А тебя больше интересует мое личное мнение?

Иваныч из Тулы

А в зелёном магазине время выхода ещё не известно?

8
Naofymi

сразу выйдет, игра выходит без Denuvo, так еще и в GOG

7
ScintillatingFafnir

Что же, пожелаем разработчикам и игре успехов.

7
Denv3r 13

Ждём!! Уже предзагружена давно

4
Naofymi

)))

5
ArtificialYegor Naofymi

те кто эти предупреждалки писали явно на приколе были

LinearFelix

когда на торрентах

3
Лобо

Думаю от 21 ждать

1
J a r v i s
мало значимые последствия выборов

А почему за это же самое не ругали Ходячих от Telltale?

2
agula98

Потому что перед этим Telltale не сделали великую рпг в 2005 году

2
Рикочико agula98

Так игру и не Обсидианы делают.

ArtificialYegor agula98

Буд-то в этой "великой" РПГ в сюжетке дохрена значимых выборов было. Буквально финальный выбор только и влиял на концовку

2
ThinFalco

Я вангую провал провалыч😌

2
Misha Mi

Ждем))

1
Nick1906

Там 3060ti в рекомендуемых, это хорошо, а то два кредитных селюка здесь утверждали, что 3070 уже ничего не тащит.

A E

без упскела в любом случае в ней делать нечего

1
Голубая Лагуна A E

Этот "упскел" лучше чем нативный TAA

4
A E Голубая Лагуна

если выбирать: гoвно или моча - что лучше?

4
KaaSwnl

У меня в gog что то не появилось предзагрузи