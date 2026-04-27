Станьте безжалостным шерифом Сиэтла: состоялся релиз дополнения Loose Cannon для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Студия The Chinese Room и издатель Paradox Interactive объявили о выходе сюжетного дополнения Loose Cannon для Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Игрокам предстоит примерить роль Бенни Малдуна - стража порядка Сиэтла. Жестокий, импульсивный и убежденный в том, что сила решает все, Бенни вершит правосудие с пистолетом в руке и кулаками. Новое дополнение предлагает взглянуть на историю Bloodlines 2 глазами самого опасного вампира города.

Погрузитесь в историю, которая расширяет повествование, показывая события, сформировавшие Бенни Малдуна до того, как в Сиэтл прибыл Протагонист (Кочевник). Узнайте, что ему было известно, почему он действовал именно так и как его выбор повлиял на город - все это добавит новые контекстные детали к основной кампании.

Бенни предлагает новый взгляд на стиль игры за клан Бруха, усиливая существующий набор способностей за счет боя с огнестрельным и холодным оружием, что отражает его жестокую и бескомпромиссную натуру. Хватайте оружие ближнего боя из окружения, выполняйте уникальные добивания и сталкивайтесь с врагами лицом к лицу в напряженных столкновениях, где главную роль играют запугивание и грубая сила.