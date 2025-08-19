Станьте хозяином ночи: новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подтвердил дату выхода в конце октября

Наконец-то фанаты получили долгожданную новость: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, сообщили издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room.

Игрокам предстоит пробираться по современному Сиэтлу, балансирующему на грани открытой войны. В роли старого вампира вы встретите влиятельных игроков, заключите опасные союзы и будете решать, кто правит городом и чем станет его судьба. Город охвачен хаосом: осада с трех сторон, вакуум власти в вампирском дворе и пробудившийся старейшина, сражающийся с голосом в своей голове — всё это оживает благодаря мастерству команды The Chinese Room, лауреата BAFTA.

Вы — монстр. Кровь питает ваши сверхъестественные силы, а ночью вы преследуете и питаетесь жителями города. Сила убеждения или мощь способностей помогут заманить жертву в темный переулок, но нарушить Маскарад нельзя: раскрытие сущности грозит репрессиями от закона, а затем — от других ночных охотников.

Боевая система предлагает разнообразие стилей. В зависимости от выбранного клана вы сможете сражаться сверхъестественными кулаками, атаковать издалека или действовать как настоящий хищник, прорежая стадо врагов. Каждый выбор клана меняет подход к схваткам и влияет на тактику боя.

Исследуйте Мир тьмы и поднимайтесь по лестнице вампирского общества или восстаньте против него. Сиэтл полон соблазнительных и опасных персонажей, смертных, оказавшихся в центре столкновения сверхъестественных сил, и фракций, интриги которых определят судьбу города. В Bloodlines 2 ваши выборы, заговоры и решения определяют баланс власти — и вы решаете, кто станет хозяином ночи.