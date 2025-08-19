Станьте хозяином ночи: новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подтвердил дату выхода в конце октября

Наконец-то фанаты получили долгожданную новость: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, сообщили издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room.
Игрокам предстоит пробираться по современному Сиэтлу, балансирующему на грани открытой войны. В роли старого вампира вы встретите влиятельных игроков, заключите опасные союзы и будете решать, кто правит городом и чем станет его судьба. Город охвачен хаосом: осада с трех сторон, вакуум власти в вампирском дворе и пробудившийся старейшина, сражающийся с голосом в своей голове — всё это оживает благодаря мастерству команды The Chinese Room, лауреата BAFTA.
Вы — монстр. Кровь питает ваши сверхъестественные силы, а ночью вы преследуете и питаетесь жителями города. Сила убеждения или мощь способностей помогут заманить жертву в темный переулок, но нарушить Маскарад нельзя: раскрытие сущности грозит репрессиями от закона, а затем — от других ночных охотников.
Боевая система предлагает разнообразие стилей. В зависимости от выбранного клана вы сможете сражаться сверхъестественными кулаками, атаковать издалека или действовать как настоящий хищник, прорежая стадо врагов. Каждый выбор клана меняет подход к схваткам и влияет на тактику боя.
Исследуйте Мир тьмы и поднимайтесь по лестнице вампирского общества или восстаньте против него. Сиэтл полон соблазнительных и опасных персонажей, смертных, оказавшихся в центре столкновения сверхъестественных сил, и фракций, интриги которых определят судьбу города. В Bloodlines 2 ваши выборы, заговоры и решения определяют баланс власти — и вы решаете, кто станет хозяином ночи.
ну наконец то
жду открытия предзакзов
всмысле?
этих вампиров мы ждем
вкуснотище
Трейлер выглядит довольно впечатляющим, есть всё от отрубание голов, до не плохих боёв. Женские персонажи впечатляют, атомосфера довольно приличная и явно по тематике вампиров. Осталось, увидеть редактор персов и геймплейную часть.
А по моему убого всё выглядит. Очень дёшево как то. Ну посмотрим. Никаких предзаказов.
тыщю лет назад делал предзаказ в эпике. Интересно сработает?
Губу то они раскатали. 3300 за обычную версию. Денуву вроде нет. Значит ок
Данный трейлер один из немногих лучиков света в этом непросветном царстве индюшиных коричневых масс и прочей ширпотребной корейщины. Килли не зря одел клоунский нос, под стать его акс. Ещё и небольшой концерт всратейший решили устроить по какой-то ВНЕЗАПНО! очередной корейщине, сделанной хрен пойми как и с помощью ии, ещё и рожа Патисона там каким-то боком затесалась🤣
Ну что же, в этот раз то наконец-то она выйдет! Но это не точно)) Но пора бы уже!)