ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 463 оценки

Станьте хозяином ночи: новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подтвердил дату выхода в конце октября

butcher69 butcher69

Наконец-то фанаты получили долгожданную новость: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, сообщили издатель Paradox Interactive и разработчик The Chinese Room.

Игрокам предстоит пробираться по современному Сиэтлу, балансирующему на грани открытой войны. В роли старого вампира вы встретите влиятельных игроков, заключите опасные союзы и будете решать, кто правит городом и чем станет его судьба. Город охвачен хаосом: осада с трех сторон, вакуум власти в вампирском дворе и пробудившийся старейшина, сражающийся с голосом в своей голове — всё это оживает благодаря мастерству команды The Chinese Room, лауреата BAFTA.

Вы — монстр. Кровь питает ваши сверхъестественные силы, а ночью вы преследуете и питаетесь жителями города. Сила убеждения или мощь способностей помогут заманить жертву в темный переулок, но нарушить Маскарад нельзя: раскрытие сущности грозит репрессиями от закона, а затем — от других ночных охотников.

Боевая система предлагает разнообразие стилей. В зависимости от выбранного клана вы сможете сражаться сверхъестественными кулаками, атаковать издалека или действовать как настоящий хищник, прорежая стадо врагов. Каждый выбор клана меняет подход к схваткам и влияет на тактику боя.

Исследуйте Мир тьмы и поднимайтесь по лестнице вампирского общества или восстаньте против него. Сиэтл полон соблазнительных и опасных персонажей, смертных, оказавшихся в центре столкновения сверхъестественных сил, и фракций, интриги которых определят судьбу города. В Bloodlines 2 ваши выборы, заговоры и решения определяют баланс власти — и вы решаете, кто станет хозяином ночи.

18
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
My life is a game

ну наконец то
жду открытия предзакзов

6
Alex Row

всмысле?

WerGC

этих вампиров мы ждем

4
Лидер Мур

вкуснотище

3
Maxthon80

Трейлер выглядит довольно впечатляющим, есть всё от отрубание голов, до не плохих боёв. Женские персонажи впечатляют, атомосфера довольно приличная и явно по тематике вампиров. Осталось, увидеть редактор персов и геймплейную часть.

2
cthulhu42

А по моему убого всё выглядит. Очень дёшево как то. Ну посмотрим. Никаких предзаказов.

romero52

тыщю лет назад делал предзаказ в эпике. Интересно сработает?

2
Scorpion_GamePlay

Губу то они раскатали. 3300 за обычную версию. Денуву вроде нет. Значит ок

Gil from Uruk

Данный трейлер один из немногих лучиков света в этом непросветном царстве индюшиных коричневых масс и прочей ширпотребной корейщины. Килли не зря одел клоунский нос, под стать его акс. Ещё и небольшой концерт всратейший решили устроить по какой-то ВНЕЗАПНО! очередной корейщине, сделанной хрен пойми как и с помощью ии, ещё и рожа Патисона там каким-то боком затесалась🤣

Misha Mi

Ну что же, в этот раз то наконец-то она выйдет! Но это не точно)) Но пора бы уже!)