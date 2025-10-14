Сценарист Брайан Митсода рассказал, что случилось с версией Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от Hardsuit Labs

В 2019 году Paradox пригласила Брайана Митсоду — сценариста оригинальной Bloodlines и ведущего сценариста Bloodlines 2 от Hardsuit Labs — чтобы объявить о возрождении серии. Игра должна была выйти в следующем году. Год спустя игра так и не вышла, а Митсода и креативный директор Каай Клуни были внезапно и шокирующе уволены. В 2021 году Hardsuit полностью потеряла проект. В 2023 году Paradox объявила, что передала его The Chinese Room, которая кардинально переработала игру по своему вкусу.

Сейчас до выхода игры осталась неделя, а мы по-прежнему не знаем о том, что произошло с Bloodlines от HSL. Но в недавнем посте в своем блоге Митсода хотя бы немного пролил свет о своих чувствах к игре, о том, какую работу над ней проделал.

В ответ на часто задаваемый вопрос "Что случилось с вашей работой над Bloodlines 2?" Митсода отвечает прямо — работу его повествовательной команды заменили, "но я на самом деле ничего больше не знаю и со мной никто из участников проекта или издателя не связывался с тех пор, как меня освободили от какого-либо участия в нем".

Митсода ссылается на другой блог, написанный Дэном Пинчбеком из The Chinese Room, в котором Пинчбек пишет: "Я знал, что тоже хочу написать историю [Bloodlines 2], мы никогда не были студией, которая собиралась бы доделывать чужую работу". Митсода говорит, что, с его точки зрения, это похоже "на оправдание замены того, что сделала моя команда сценаристов". Но это все, что он знает. Или говорит, что знает.

"Это меня огорчает, но я действительно ничего не могу поделать", — продолжает Митсода. "Я горжусь работой команды и мне очень понравилось то, что они написали".

Митсода также немного подробнее рассказывает о том, чем он занимался, когда работал над Bloodlines 2. "Я был ведущим сценаристом в первоначальной версии игры, — пишет он. — Я отвечал за разработку квестов и диалоговых инструментов, соавторство и подбор актеров для озвучивания, создание/написание/сценарий персонажей и управление повествовательным отделом".

Митсода много занимался PR для Bloodlines 2 от Hardsuit, вплоть до вышеупомянутого выступления на сцене, что может показаться странным для разработчика, который не является главным руководителем проекта. Но, похоже, это было связано с тем, что Paradox и Hardsuit использовали связь Митсоды с Bloodlines 1, чтобы подогреть интерес фанатов:

"Меня попросили заняться этим пиаром, хотя это необычно для руководителей сценарного отдела, и я почувствовал, что если фанаты этого хотят, я сделаю это для блага игры. Но я не контролировал ничего, кроме того, что говорят мои игровые персонажи. Как вы, возможно, знаете, я совсем не люблю пиар-часть работы. Мне нравится создавать вещи".

По сути, его таскали по всем этим PR-мероприятиям, которые ему были совершенно неинтересны, а потом всю его работу просто выбросили на ветер.

Хорошая новость в том, что, оставив позади бедствия Hardsuit, Митсода по-прежнему усердно трудится в сфере игр. "В настоящее время я работаю над AAA-проектом и независимым проектом, — говорит он. — Возможно, однажды я вернусь к режиссуре игр, если предложение будет достаточно хорошим. Но сейчас я просто счастлив создавать и выпускать игры".