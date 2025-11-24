Студия Chinese Room признала, что была не готова создать сиквел Vampire: The Masquerade - Bloodlines

The Chinese Room – студия, выпустившая множество игр, включая недавнюю Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, – похоже, пыталась найти способ убедить издателя Paradox дать игре другое название. В интервью Кэт Бёртон соучредитель студии Дэн Пинчбек рассказал о том, насколько сложной изначально была перспектива создания продолжения культовой классической ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines, и о том, что студия не была к этому готова.

Пинчбек отметил, что культовость Vampire: The Masquerade – Bloodlines во многом обусловлена ​​уникальным временем её выхода. Это было время гораздо более экспериментального выпуска видеоигр, и он считает, что более амбициозные игры могли бы выпускаться и при этом оставаться востребованными, несмотря на многочисленные баги и недоработки. Помимо Bloodlines 2004 года, Пинчбек также привёл в пример Shenmue 1999 года и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 года.

Был один продюсер, тогда работавший в Paradox, с которым я до сих пор дружу, сейчас он работает в другом издательстве. Раньше мы сидели и устраивали эти планёрки, как убедить их не называть игру Bloodlines 2. Похоже, самое важное, что мы делаем, — это прийти к выводу, что это не Bloodlines 2. Bloodlines 2 не получится. Не хватает времени. Не хватает денег. И Bloodlines 1 вышла в действительно интересный период разработки игр, в то же время, что и такие игры, как S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и Shenmue. Когда можно было выпустить действительно амбициозную игру, полную багов и дыр, полную недостатков, но амбиции были действительно захватывающими.



Многие из этих игр сейчас стали культовыми, но, если их по-настоящему разобрать и проанализировать, они оказались не очень хороши. Отличные идеи, замечательные идеи, игроки от них в восторге. Теперь это уже не сойдет с рук. Поэтому попытка воссоздать эту магию в другой обстановке казалась ошибкой. Никто бы не был доволен. Вы не осчастливили бы тех, кто любит Bloodlines 1, и тех, кто о ней не знал, потому что они никогда не получат Bloodlines 2, а всегда получат игру с недостатками, созданную слишком быстро и с недостаточным финансированием.

В конечном счёте, хотя The Chinese Room не была достаточно подготовлена ​​к созданию сиквела Bloodlines, который понравился бы фанатам, Пинчбек сказал, что студия вместо этого решила создать менее масштабную игру с более насыщенным геймплеем, сравнив её с Dishonored от Arkane. Он отметил, что для этого студии придётся отказаться от ролевой игры и открытого мира оригинальной Bloodlines и вместо этого предложить более концентрированный игровой процесс, сохраняющий первоисточник.

Итак, мы подошли к этому с точки зрения того, что мы можем сделать с имеющимися временем и деньгами, и в тот момент прозвучало нечто странное, что, вероятно, вызовет у игроков Bloodlines 1 по всему интернету ментальный вопль, но я пришёл и сказал: «Мы не можем сделать Bloodlines 2, мы не можем сделать Skyrim, но мы можем сделать Dishonored». И если мы посмотрим на что-то НЕ является RPG и НЕ имеет полностью открытого мира, но очень сосредоточенное и верное мифологии, и это хороший ход, мы выпускаем игру Bloodlines в мир, и затем мы начали обсуждать, как будет выглядеть следующая большая игра Bloodlines после этого, если это произойдёт.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вышла всего в прошлом месяце и получила средние отзывы. Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.