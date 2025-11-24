Студия Chinese Room признала, что была не готова создать сиквел Vampire: The Masquerade - Bloodlines

The Chinese Room – студия, выпустившая множество игр, включая недавнюю Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, – похоже, пыталась найти способ убедить издателя Paradox дать игре другое название. В интервью Кэт Бёртон соучредитель студии Дэн Пинчбек рассказал о том, насколько сложной изначально была перспектива создания продолжения культовой классической ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines, и о том, что студия не была к этому готова.
Пинчбек отметил, что культовость Vampire: The Masquerade – Bloodlines во многом обусловлена уникальным временем её выхода. Это было время гораздо более экспериментального выпуска видеоигр, и он считает, что более амбициозные игры могли бы выпускаться и при этом оставаться востребованными, несмотря на многочисленные баги и недоработки. Помимо Bloodlines 2004 года, Пинчбек также привёл в пример Shenmue 1999 года и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 года.
Был один продюсер, тогда работавший в Paradox, с которым я до сих пор дружу, сейчас он работает в другом издательстве. Раньше мы сидели и устраивали эти планёрки, как убедить их не называть игру Bloodlines 2. Похоже, самое важное, что мы делаем, — это прийти к выводу, что это не Bloodlines 2. Bloodlines 2 не получится. Не хватает времени. Не хватает денег. И Bloodlines 1 вышла в действительно интересный период разработки игр, в то же время, что и такие игры, как S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и Shenmue. Когда можно было выпустить действительно амбициозную игру, полную багов и дыр, полную недостатков, но амбиции были действительно захватывающими.
Многие из этих игр сейчас стали культовыми, но, если их по-настоящему разобрать и проанализировать, они оказались не очень хороши. Отличные идеи, замечательные идеи, игроки от них в восторге. Теперь это уже не сойдет с рук. Поэтому попытка воссоздать эту магию в другой обстановке казалась ошибкой. Никто бы не был доволен. Вы не осчастливили бы тех, кто любит Bloodlines 1, и тех, кто о ней не знал, потому что они никогда не получат Bloodlines 2, а всегда получат игру с недостатками, созданную слишком быстро и с недостаточным финансированием.
В конечном счёте, хотя The Chinese Room не была достаточно подготовлена к созданию сиквела Bloodlines, который понравился бы фанатам, Пинчбек сказал, что студия вместо этого решила создать менее масштабную игру с более насыщенным геймплеем, сравнив её с Dishonored от Arkane. Он отметил, что для этого студии придётся отказаться от ролевой игры и открытого мира оригинальной Bloodlines и вместо этого предложить более концентрированный игровой процесс, сохраняющий первоисточник.
Итак, мы подошли к этому с точки зрения того, что мы можем сделать с имеющимися временем и деньгами, и в тот момент прозвучало нечто странное, что, вероятно, вызовет у игроков Bloodlines 1 по всему интернету ментальный вопль, но я пришёл и сказал: «Мы не можем сделать Bloodlines 2, мы не можем сделать Skyrim, но мы можем сделать Dishonored». И если мы посмотрим на что-то НЕ является RPG и НЕ имеет полностью открытого мира, но очень сосредоточенное и верное мифологии, и это хороший ход, мы выпускаем игру Bloodlines в мир, и затем мы начали обсуждать, как будет выглядеть следующая большая игра Bloodlines после этого, если это произойдёт.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вышла всего в прошлом месяце и получила средние отзывы. Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Инструкция по созданию плохих сиквелов.
1. Вырезать из своей игры абсолютно всё, за что игроки любили первую часть.
2. Жаловаться, что игроки первой части не полюбили сиквел.
Данная инструкция была применена и одобрена Bioware, Volition, Rocksteady и много другими!
Так они сиквел, и не создали. Вышел полный театр обсурда.
А в чем Обсурд?
Гнилые отмазки, — Мы не хотели, но сделали. Нас заставили. Сделали но не то что хотели. И.тд. Бред.
Работа с которой она справиться ...
По сути, это вообще не VtBM, да, на сюжет и боевку игра вполне, но почти ничего с первоисточником в ней нет.
все как обычно не взлетела мы не готовы а если наоборот то облизывали со всех сторон
Ну да,назови эту поделку по-другому и вышли бы на высочайший уровень качества! Понятно,что не раздражали бы поклонников серии,но посредственность(в лучшем случае) - это реалии этого продукта!
Dishonored? Серьезно? Не, в игре видны задатки иммерсив-сима по геометрии уровней, но ощущение что все вырезали вообще, ибо издатель поставил малые сроки судя по всему, а китайская комната, все таки делает другие игры. Глупо им было давать подобную игру в разработку
Вообще видно что они пытались, в принцепе получилось хорошая линейная история с обрезок от рпг))
А выкатили симулятор ходьбы. В принципе, ничего нового.
Ну так студия всю свою историю их и делает, они буквально у истоков этого жанра стоят. Даже 2D-платформер Little Orpheus ощущается симулятором ходьбы. Другой вопрос, почему именно на них пал выбор издателя, но возможно, что больше никто не захотел связываться с таким производственным адом.