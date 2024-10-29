ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2-й квартал 2025 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.8 384 оценки

Студия The Chinese Room поделилась концепт-артами Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Gutsz
Новости

Британские разработчики из студии The Chinese Room продолжают активно готовить к релизу ожидаемый сиквел Vampire: The Masquerade - Bloodlines. К сожалению, авторы пока не готовы объявить точную дату выхода игры, однако они поделились новыми концепт-артами проекта. Многие из представленных иллюстраций легли в основу внутриигрового мира Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и его персонажей.

+ ещё 2 картинки

Как отметили в команде художников, для них было важно изобразить реалистичный и при этом красивый мир тьмы. При разработке Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 они стремились создать крепкую атмосферу, которая поддерживается не только повествованием, но и визуальными образами и оформлением.

В графическом плане они хотели приблизить игру к традиционному жанру неонуара, где величие мегаполиса переплетается с его мрачными тайнами. Окунуться в мир Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 можно будет в начале следующего года.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
coffee_break

А почему нет? Не обязательно лепить ААА-проект, как все почему-то хотят. Просто сделать интересную игру по миру Тьмы с хорошим сюжетом и интересными персонажами, - и вполне себе выстрелит.

Особенно если не будет небинарных вампиров и местоимений (хотя вот уж кому, как не Малкавианам, выбирать, как к ним обращаться и сколько их там поселилось в одной конкретной голове...))

1
cthulhu42

Странно как то. Готовятся к релизу и показывают концепт арты. Скрины бы хоть актуальные показывали.

0
JollyYohann

Кому-то ещё интересны размазанно-затянувшиеся в пространстве "воздушные пузыри" по этой игре? Могло бы быть, но не сбылось. Несвоевременность похоронила этот проект, как не пытались бы его подобными новостями воскресить.

-1