Студия The Chinese Room поделилась концепт-артами Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Британские разработчики из студии The Chinese Room продолжают активно готовить к релизу ожидаемый сиквел Vampire: The Masquerade - Bloodlines. К сожалению, авторы пока не готовы объявить точную дату выхода игры, однако они поделились новыми концепт-артами проекта. Многие из представленных иллюстраций легли в основу внутриигрового мира Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и его персонажей.

Как отметили в команде художников, для них было важно изобразить реалистичный и при этом красивый мир тьмы. При разработке Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 они стремились создать крепкую атмосферу, которая поддерживается не только повествованием, но и визуальными образами и оформлением.

В графическом плане они хотели приблизить игру к традиционному жанру неонуара, где величие мегаполиса переплетается с его мрачными тайнами. Окунуться в мир Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 можно будет в начале следующего года.