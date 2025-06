Студия The Chinese Room подтверждает увольнения, но уверяет Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 не пострадает

После недавних сообщений о возможных сокращениях в The Chinese Room, разработчике Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, студия официально подтвердила увольнения сотрудников. Несмотря на это, издатель проекта, Paradox Interactive, заявил, что разработка игры идёт по графику и выход всё ещё ожидается в октябре 2025 года.

Информация о внутренних перестановках появилась ранее — издание GamesIndustry заметило резкие изменения в профилях сотрудников The Chinese Room на LinkedIn: как минимум 10 специалистов, включая художников и дизайнеров уровней, сообщили о поиске новой работы. Тогда представители студии отказались прямо подтверждать или опровергать увольнения, пообещав лишь поделиться деталями позже.

Теперь эти детали стали известны: уволенные сотрудники подтвердили сокращения через соцсети, а Paradox выступила с заявлением:

«Разработка Bloodlines 2 не затронута недавними кадровыми изменениями. Игра по-прежнему выходит в октябре», — говорится в комментарии для PC Gamer.

The Chinese Room — студия с большим опытом в создании атмосферных приключений (Dear Esther, Still Wakes the Deep, Everybody’s Gone to the Rapture). Несмотря на недавнюю волну сокращений, команда продолжает работу над одной из самых ожидаемых RPG следующего года.

Хотя фанаты Bloodlines 2 по-прежнему обеспокоены — особенно учитывая долгую и сложную историю разработки проекта, — официальные лица уверяют, что поводов для паники нет.