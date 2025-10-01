Свежий атмосферный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 знакомит с голосами героев

Paradox и The Chinese Room выпустили ролик с кастом озвучки Bloodlines 2 и одновременно запустили традиционный Month of Darkness. В видео подтверждены актёры, которые озвучат ключевых персонажей новой истории Сиэтла — среди них есть несколько очень знакомых голосов.

Главные роли делят двое:

Старший вампир, за которого мы играем в одной из двух перспектив: Хара Яннас (женская версия главного героя) и Томми Сим’аан (мужская версия главного героя).

Фабиен — малькавиан-детектив, чья линия будет чередоваться с повествованием главного героя: Ронан Саммерс.

Заметные имена в составе:

Джейн Перри (Returnal, серия Hitman) — Лу Грэм.

Амрита Ачарья (Игра престолов, The Good Karma Hospital) — Сафия Улюсой.

Кэй (Кэ) Александер (Игра престолов, Bad Sisters) — Рён Чхой.

Ричард Брейк (первый Ночной король в Игре престолов, Barbarian) — Виллем Аксель.

Алек Ньюман (мини-сериал Dune 2000, Cyberpunk 2077) — Гидеон Холл.

Также заявлены: Элизабет Чан (Кацуми Исизака), Дэвид Менкин (Майкл «Толли» Толливер), Оси Ихайле (Макс Веббер), Руфус Райт (Флетчер), Бетан Диксон Бейт (миссис Амелия Торн), Алан Теркингтон (Симеон «Силки» Лэдок), Мартин Разпопов (Нико Ангелов), Билли Пек (Пэйшенс Розуэлл), Джамийла Окасио (Онда Кардоса), Патрик О’Кейн (Бенни Малдун), Джоан Ийола (Изабелла Мур) и Аманда Хаддлстон (Бет оф Найт).

Ранее студия показала трейлер клана Бану Хаким — «Суд Охоты» и набор дисциплин для этой линии крови. Теперь акцент сместился на героев и их исполнителей, что логично для двухперспективной структуры сюжета.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выходит 21 октября 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic Games Store, GOG). До выхода игры разработчики обещают активно делиться деталями о проекте и публиковать новые ролики. Следующий трейлер выйдет уже 8 октября.