Тестеры сравнивают Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 с Dishonored

Замглавы Paradox Interactive рассказал об отличиях Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от первой части франшизы. Маттиас Лилья считает, что сиквел скорее похож на action-RPG, чем на чистокровную ролевую игру.

Люди, которые видели Bloodlines 2, говорят о Dishonored. Так что это немного больше action-RPG, но очень пропитанная историей в том смысле, что вы вампир в World of Darkness. - Маттиас Лилья, Paradox Interactive

Маттиас Лилья также затронул тему смены разработчика Bloodlines 2. До 2021 года игру создавала Hardsuit Labs. Однако, студия не справлялась с разработкой, и Paradox Interactive решила сменить команду.

У Hardsuit Labs много достоинств, но они никогда не делали ничего подобного. Поэтому им пришлось создавать команду по мере разработки игры, а это оказалось очень непросто. - Маттиас Лилья, Paradox Interactive

Сейчас Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разрабатывает The Chinese Room — создатели Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs. Paradox уверена, что студия прекрасно справляется с поставленными задачами.

Chinese Room - более стабильный разработчик, поэтому они могли взяться за дело с большей уверенностью. Создание игры с очень плотным сюжетом и плотным сеттингом - это очень похоже на то, что они делают. - Маттиас Лилья, Paradox Interactive

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 планируют выпустить в первой половине 2025 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики рассказали о Сиэтле. Студия заявила, что игроки смогут взаимодействовать с множеством жителей города.