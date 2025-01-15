Сегодня Paradox Interactive и The Chinese Room выпустили новый дневник разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Он посвящен главному герою, загадочному старейшине вампиров Фиру, и его наследию Кочевника. Этот персонаж, по сюжету, оставил огромный след в истории, создав легенды, которые передаются из поколения в поколение вампиров в Сиэтле.

Старший дизайнер Сара Лонгторн подчеркнула, что история наследия будет раскрываться постепенно, уже после начала игры. По её словам, ключевые выборы игрока напрямую связаны с осознанием ставок и последствий. Это позволит глубже погрузиться в роль и сделать каждый выбор осмысленным.

На начальном этапе игрок определяет тему своего персонажа. Будет ли это легендарный воин, любопытный путешественник или выживальщик, спасающийся от бедствий? После этого раскрываются уникальные подварианты, которые дополняют тему и углубляют мотивацию персонажа. Эти выборы будут влиять на дальнейшие диалоги, отношения с NPC и даже на финал игры.

Финальные сцены Bloodlines 2 будут представлены в виде стилизованных кинематографических роликов, вдохновлённых сериалом "Настоящий детектив". По словам разработчиков, каждая концовка получит уникальную визуализацию. Всего таких вариаций около 40, и они формируют сложную карту, отображающую взаимосвязь сюжетных линий.

Следующий дневник разработки выйдет 29 января. Несмотря на отсутствие точной даты релиза, Paradox надеется выпустить игру в первой половине года. Заместитель генерального директора компании Маттиас Лилья также отметил, что третья часть, если она будет разработана, может быть лицензирована сторонней студией.