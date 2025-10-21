ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 570 оценок

The Masquerade - Bloodlines 2 провалилась на старте? После релиза ожидаемая RPG тонет в негативных отзывах

Gutsz Gutsz

Сиквел культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines с самого начала преследовали неудачи. После выхода первой части фанаты надеялись на быстрое продолжение, однако его пришлось ждать почти два десятилетия — вплоть до 2019 года, когда состоялся первый официальный анонс. Даже тогда разработка оказалась непростой: проект пережил полную смену команды, неоднократные переносы и переработку сюжета. Теперь, после долгих лет ожидания, игроки наконец-то получили долгожданную Bloodlines 2, но первые впечатления оказались далеки от восторга.

Состоялся релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: древние вампиры возвращаются в Сиэтл

На момент публикации у игры в Steam — смешанные отзывы (43% положительных из 544). Средний онлайн едва превышает 27 тысяч игроков, и рост выглядит неуверенным. Большинство комментариев сводится к одной мысли: фанаты ждали настоящую духовную преемницу оригинала, но получили нечто лишённое глубины. Среди основных жалоб — отсутствие настроек FOV, невозможность отключить размытие при движении, скудные RPG-механики, нет инвентаря и оружия, повестка, а также общая сырость геймплея, сравнимая с проектами уровня PlayStation 3. Тем не менее Vampire: The Masquerade – Bloodlines прямо сейчас находится на пятом мести в списке самые продаваемых игр в Steam.

Один из самых популярных отзывов в Steam резюмирует:

«Нет оружия? Нет характеристик? Нет инвентаря? Они убрали всё, что вам нравилось в оригинале. Если это не настоящее продолжение, то не стоило его так называть.

Другие игроки сообщают о частых сбоях и нестабильной производительности даже на мощных ПК с видеокартами уровня RTX 4090 и RTX 5080. Некоторые отмечают, что игра ощущается как «среднебюджетный проект 2016 года», а не крупная RPG 2025-го.

Тем не менее, у проекта ещё есть шанс. Технические недоработки могут быть исправлены патчами — это уже стандартная практика современных релизов. Если разработчики сумеют стабилизировать работу и добавить недостающие элементы, Bloodlines 2 ещё может доказать, что достойна звания хотя бы частичной наследницы оригинала.

Для тех, кто уже столкнулся с проблемами запуска, нестабильным изображением или отсутствием нужных опций, опубликован подробный гайд по настройке и исправлению игры.

Фикс запуска Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - изменение FOV и отключение ненужных эффектов
Комментарии:  31
Majester

Для меня самая ожидаемая игра года.

Я 20 лет ждал продолжения

9
agula98

За 20 лет ты мог собрать студию и сам себе продолжение сделать, намного лучше

7
Neko-Aheron agula98

Нет, не мог. Так как были бы судебные разбирательства.

1
agula98 Neko-Aheron

Какие разбирательства? Придумал бы другое название и имена кланов, но просто бы позиционировал игру как духовную наследницу вот и все

2
MadPumpkin2

Только лишь за отсутствие выключения блюра уже надо игру закапывать, но там и ещë всякого оказывается поверх, ничего себе !

8
MadDarkGuard

Даже не задумывался его когда-то отключать)) Как и все остальные эффекты) Без него же картинка слишком четкая и неестественная, разве нет?

MadPumpkin2 MadDarkGuard

Еще и FOV небось незнаешь чë такое 😂😂

ldssa jbcfsgfhd

нытьё про оптимизацию?

7
Madiark

На форуме стим пишут

Ха-ха, вы шутите? игра воукнутая до чертиков.

Главный герой — бесполый, «мужской/женский», представляющий «они/их». Нет, играть за мужчину/мужчину или женщину/женщину нельзя.

Клан Малкавиан убрали из проекта из-за его неполиткорректности.

Брайан Мицода и Кристоф Авеллон были исключены из проекта.

Старший сценарист заявил, что они убирают во второй части «фантазию о мужской силе» из оригинальной Bloodlines.

На сайте студии есть специальная страница, посвящённая DEI, с обилием «разнообразия», «ин.клюзии», «LГБТК+» и так далее

.

Эта игра «Воук» с большой буквы

7
Stinger_Max

Всё равно никто в это не поверит. Будут писать, что ты просто сгущаешь краски.

1
Ahnx

Всё ясно. В топку.

2
Giggity

Понятно, челы просто ждали что это будет что то типа оригинала , но с хорошей графикой , а это просто для них оказалось другой игрой

6
The Dark Side

Невероятно, что от игры с цифрой 2 на конце ждали, что она будет наподобие первой части.

2
DezkQ
6
jax baron

щяс потестил - вроде норм игра

5
Neko-Aheron

Игра ужас. Откинем какие-то тормоза ( не статеры, а именно тормоза( они слабее или меньшей продолжительности ) которые очень чувствуются на контролере ):

1. Анимация… жесть ужас.

2. Сюжет странный и выдуманный за 5 минут

3. Персонажи. Женский ГГ до ужаса мерзкое, ни сисек и нормальной одежды тоже нету.

4. Ролевой системы нет вообще… игра копирует дизонаорд и нк более.

Короче, провал заслуженый

4
Ahnx

И ещё говорят, что там нормальных сейвов нет. Только чекпоинты.

В РПГ. Чекпоинты.

Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

3
GayFish

С такой историей разработки другого результата было глупо ожидать.

2
