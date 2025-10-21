The Masquerade - Bloodlines 2 провалилась на старте? После релиза ожидаемая RPG тонет в негативных отзывах

Сиквел культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines с самого начала преследовали неудачи. После выхода первой части фанаты надеялись на быстрое продолжение, однако его пришлось ждать почти два десятилетия — вплоть до 2019 года, когда состоялся первый официальный анонс. Даже тогда разработка оказалась непростой: проект пережил полную смену команды, неоднократные переносы и переработку сюжета. Теперь, после долгих лет ожидания, игроки наконец-то получили долгожданную Bloodlines 2, но первые впечатления оказались далеки от восторга.

На момент публикации у игры в Steam — смешанные отзывы (43% положительных из 544). Средний онлайн едва превышает 27 тысяч игроков, и рост выглядит неуверенным. Большинство комментариев сводится к одной мысли: фанаты ждали настоящую духовную преемницу оригинала, но получили нечто лишённое глубины. Среди основных жалоб — отсутствие настроек FOV, невозможность отключить размытие при движении, скудные RPG-механики, нет инвентаря и оружия, повестка, а также общая сырость геймплея, сравнимая с проектами уровня PlayStation 3. Тем не менее Vampire: The Masquerade – Bloodlines прямо сейчас находится на пятом мести в списке самые продаваемых игр в Steam.

Один из самых популярных отзывов в Steam резюмирует:

«Нет оружия? Нет характеристик? Нет инвентаря? Они убрали всё, что вам нравилось в оригинале. Если это не настоящее продолжение, то не стоило его так называть.

Другие игроки сообщают о частых сбоях и нестабильной производительности даже на мощных ПК с видеокартами уровня RTX 4090 и RTX 5080. Некоторые отмечают, что игра ощущается как «среднебюджетный проект 2016 года», а не крупная RPG 2025-го.

Тем не менее, у проекта ещё есть шанс. Технические недоработки могут быть исправлены патчами — это уже стандартная практика современных релизов. Если разработчики сумеют стабилизировать работу и добавить недостающие элементы, Bloodlines 2 ещё может доказать, что достойна звания хотя бы частичной наследницы оригинала.

Для тех, кто уже столкнулся с проблемами запуска, нестабильным изображением или отсутствием нужных опций, опубликован подробный гайд по настройке и исправлению игры.