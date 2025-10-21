The Masquerade - Bloodlines 2 провалилась на старте? После релиза ожидаемая RPG тонет в негативных отзывах

Сиквел культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines с самого начала преследовали неудачи. После выхода первой части фанаты надеялись на быстрое продолжение, однако его пришлось ждать почти два десятилетия — вплоть до 2019 года, когда состоялся первый официальный анонс. Даже тогда разработка оказалась непростой: проект пережил полную смену команды, неоднократные переносы и переработку сюжета. Теперь, после долгих лет ожидания, игроки наконец-то получили долгожданную Bloodlines 2, но первые впечатления оказались далеки от восторга.
На момент публикации у игры в Steam — смешанные отзывы (43% положительных из 544). Средний онлайн едва превышает 27 тысяч игроков, и рост выглядит неуверенным. Большинство комментариев сводится к одной мысли: фанаты ждали настоящую духовную преемницу оригинала, но получили нечто лишённое глубины. Среди основных жалоб — отсутствие настроек FOV, невозможность отключить размытие при движении, скудные RPG-механики, нет инвентаря и оружия, повестка, а также общая сырость геймплея, сравнимая с проектами уровня PlayStation 3. Тем не менее Vampire: The Masquerade – Bloodlines прямо сейчас находится на пятом мести в списке самые продаваемых игр в Steam.
Один из самых популярных отзывов в Steam резюмирует:
«Нет оружия? Нет характеристик? Нет инвентаря? Они убрали всё, что вам нравилось в оригинале. Если это не настоящее продолжение, то не стоило его так называть.
Другие игроки сообщают о частых сбоях и нестабильной производительности даже на мощных ПК с видеокартами уровня RTX 4090 и RTX 5080. Некоторые отмечают, что игра ощущается как «среднебюджетный проект 2016 года», а не крупная RPG 2025-го.
Тем не менее, у проекта ещё есть шанс. Технические недоработки могут быть исправлены патчами — это уже стандартная практика современных релизов. Если разработчики сумеют стабилизировать работу и добавить недостающие элементы, Bloodlines 2 ещё может доказать, что достойна звания хотя бы частичной наследницы оригинала.
Для тех, кто уже столкнулся с проблемами запуска, нестабильным изображением или отсутствием нужных опций, опубликован подробный гайд по настройке и исправлению игры.
Для меня самая ожидаемая игра года.
Я 20 лет ждал продолжения
За 20 лет ты мог собрать студию и сам себе продолжение сделать, намного лучше
Нет, не мог. Так как были бы судебные разбирательства.
Какие разбирательства? Придумал бы другое название и имена кланов, но просто бы позиционировал игру как духовную наследницу вот и все
Только лишь за отсутствие выключения блюра уже надо игру закапывать, но там и ещë всякого оказывается поверх, ничего себе !
Даже не задумывался его когда-то отключать)) Как и все остальные эффекты) Без него же картинка слишком четкая и неестественная, разве нет?
Еще и FOV небось незнаешь чë такое 😂😂
нытьё про оптимизацию?
На форуме стим пишут
Ха-ха, вы шутите? игра воукнутая до чертиков.
Главный герой — бесполый, «мужской/женский», представляющий «они/их». Нет, играть за мужчину/мужчину или женщину/женщину нельзя.
Клан Малкавиан убрали из проекта из-за его неполиткорректности.
Брайан Мицода и Кристоф Авеллон были исключены из проекта.
Старший сценарист заявил, что они убирают во второй части «фантазию о мужской силе» из оригинальной Bloodlines.
На сайте студии есть специальная страница, посвящённая DEI, с обилием «разнообразия», «ин.клюзии», «LГБТК+» и так далее
Эта игра «Воук» с большой буквы
Всё равно никто в это не поверит. Будут писать, что ты просто сгущаешь краски.
Всё ясно. В топку.
Понятно, челы просто ждали что это будет что то типа оригинала , но с хорошей графикой , а это просто для них оказалось другой игрой
Невероятно, что от игры с цифрой 2 на конце ждали, что она будет наподобие первой части.
щяс потестил - вроде норм игра
Игра ужас. Откинем какие-то тормоза ( не статеры, а именно тормоза( они слабее или меньшей продолжительности ) которые очень чувствуются на контролере ):
1. Анимация… жесть ужас.
2. Сюжет странный и выдуманный за 5 минут
3. Персонажи. Женский ГГ до ужаса мерзкое, ни сисек и нормальной одежды тоже нету.
4. Ролевой системы нет вообще… игра копирует дизонаорд и нк более.
Короче, провал заслуженый
И ещё говорят, что там нормальных сейвов нет. Только чекпоинты.
В РПГ. Чекпоинты.
// Максим Леонов
С такой историей разработки другого результата было глупо ожидать.