В Bloodlines 2 есть "вампирская романтика", но это не человеческая романтика, на которую приятно будет смотреть

Долгожданное продолжение вампирской ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 предложит "вампирскую романтику". Вот только смотреть на это будет, скорее всего, отвратительно.

Алекса Скидмора, креативного директора проекта, спросили, как может выглядеть романтика в игре. Ответ таков: она есть, но будет выглядеть довольно жутко.

Есть несколько романтических вариантов, но вампирская романтика - это не то же самое, что человеческая, и это тоже важный сюжетный момент.

Вампирская романтика это „вид романтического питания“, которое, по его признанию, так же „вероятно, ужасно“, как и звучит.