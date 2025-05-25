В Bloodlines 2 есть "вампирская романтика", но это не человеческая романтика, на которую приятно будет смотреть

Долгожданное продолжение вампирской ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 предложит "вампирскую романтику". Вот только смотреть на это будет, скорее всего, отвратительно.
Алекса Скидмора, креативного директора проекта, спросили, как может выглядеть романтика в игре. Ответ таков: она есть, но будет выглядеть довольно жутко.
Есть несколько романтических вариантов, но вампирская романтика - это не то же самое, что человеческая, и это тоже важный сюжетный момент.
Вампирская романтика это „вид романтического питания“, которое, по его признанию, так же „вероятно, ужасно“, как и звучит.
В Bloodlines 2 пока есть лишь словоблудие о том что игра выйдет и будет такой прекрасной и т.п.
мужской секс?
Что бы была романтика, для начала нужны объекты этой самой романтики. Они есть/будут? Или кого в подворотне поймал, того и романсишь?
будут сосать друг у друга
Зачем нужна романтика, на которую отвратительно смотреть? Хотя если дело ограничивается "питанием", то всё может быть не так страшно. Учитывая, сколько фанаток (именно фанаток, про фанатов не знаю), например, у романтической линии протагониста и эльфа-друкари Маражая в Warhammer 40,000: Rogue Trader, целиком основанной на бдсм и резне, возбужденных игроков сложно чем-то оттолкнуть.
Эта игра все еще жива? Ну ладно. Подождем еще 2-3 года.
вампиры соревнуются с ремейком готики, кто сильнее будет выбешивать фанатов, которые ждут их выхода
Ну, особенно роды. В Сумерках показали.
вампирская романтика:
Надеюсь, это будет девушка-вампирша, которая "засасывает насмерть")
Хотя... те, кто делают отвратительно, подсунут бабушку...
сосать друг у друга?кровь)
Кровосися будет?