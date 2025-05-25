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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 447 оценок

В Bloodlines 2 есть "вампирская романтика", но это не человеческая романтика, на которую приятно будет смотреть

Procy_on Procy_on

Долгожданное продолжение вампирской ролевой игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 предложит "вампирскую романтику". Вот только смотреть на это будет, скорее всего, отвратительно.

Алекса Скидмора, креативного директора проекта, спросили, как может выглядеть романтика в игре. Ответ таков: она есть, но будет выглядеть довольно жутко.

Есть несколько романтических вариантов, но вампирская романтика - это не то же самое, что человеческая, и это тоже важный сюжетный момент.

Вампирская романтика это „вид романтического питания“, которое, по его признанию, так же „вероятно, ужасно“, как и звучит.

13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Egik81

В Bloodlines 2 пока есть лишь словоблудие о том что игра выйдет и будет такой прекрасной и т.п.

20
создатель русского репа
Вот только смотреть на это будет, скорее всего, отвратительно

мужской секс?

10
Moorchik

Что бы была романтика, для начала нужны объекты этой самой романтики. Они есть/будут? Или кого в подворотне поймал, того и романсишь?

8
luVol
8
Legioner999

будут сосать друг у друга

3
Skessan

Зачем нужна романтика, на которую отвратительно смотреть? Хотя если дело ограничивается "питанием", то всё может быть не так страшно. Учитывая, сколько фанаток (именно фанаток, про фанатов не знаю), например, у романтической линии протагониста и эльфа-друкари Маражая в Warhammer 40,000: Rogue Trader, целиком основанной на бдсм и резне, возбужденных игроков сложно чем-то оттолкнуть.

2
Dis Lim

Эта игра все еще жива? Ну ладно. Подождем еще 2-3 года.

1
Saturation

вампиры соревнуются с ремейком готики, кто сильнее будет выбешивать фанатов, которые ждут их выхода

sapphire_n

Ну, особенно роды. В Сумерках показали.

Procy_on

вампирская романтика:

ЕвМи

Надеюсь, это будет девушка-вампирша, которая "засасывает насмерть")
Хотя... те, кто делают отвратительно, подсунут бабушку...

ThoughtfulGerardo

сосать друг у друга?кровь)

Real Slim Shady

Кровосися будет?