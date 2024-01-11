В новом дневнике разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали о миссиях

Студия разработчиков Chinese Room делится свежими закулисными подробностями ожидаемого сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Авторы игры опубликовали уже шестой по счету дневник разработчиков, который посвящен одной из главных составляющих экшена от первого лица — миссиям. Разработчики делятся подробностями создания сценария для заданий и раскрывают особенности уникальной системы, которая позволила им реализовать разные последствия в зависимости от решения игрока.

Как отмечает технический директор Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Ник Слейвен, в игре важную роль играют кат-сцены, миссии и даже диалоги персонажей. Разработчики определили для себя ключевым элементом истории — сценарии миссий, которые игровой движок может интерпретировать как последовательность различных событий.

Чтобы получить уникальные возможности для прохождения и разные события после решений игрока, разработчики использовали уникальную систему сценариев "Ink", которая была разработана студией Inkle. Этот подход позволил создателям обойтись без написания своей технологии, сэкономив им время и предоставив уже готовую гибкую систему. Визуализация текста в 'Ink' позволяет команде создавать нелинейные сцены и предоставлять разнообразные выборы для игрока.

Авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 призывают следить за новостями. В конце месяца они обещают поделиться расширенным геймплеем игры и раскрыть больше игровых особенностей.

Выход Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 запланирован на осень для ПК и консолей.