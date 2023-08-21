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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 TBA
7.9 275 оценок

В сети обнаружили возможную дату релиза Vampire: The Masquerade 2

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butcher69
Новости

На предстоящей выставке PAX West 2023 будет организована панель, посвященная вселенной Vampire: The Masquerade. Скорее всего именно там нам представят новые подробности о проекте. Тем более, что само издательство сообщало о появлении новостей в сентябре.

Продолжение культовой игры из самой популярной вампирской фэнтезийной вселенной было анонсировано в 2019 году. За проект отвечала компания Hardsuit Labs, однако разработчики так и не смогли разобраться с концепцией. Выпуск игры неоднократно откладывался, пока в 2021 году не было принято решение прекратить работу. Именно тогда владелец IP Paradox Interactive получил предложение от другой студии, которая взяла на себя производство игры. Игра была очень близка к тому, чтобы быть снятой с производства, но, к счастью, она продолжает разрабатываться. Правда, уже давно ничего нового о ней не слышно - мы даже не знаем, кто за нее отвечает. В прошлом году генеральный директор Paradox сообщил, что Bloodlines 2 становится все лучше и лучше и может выйти даже в 2023 году.

Последняя находка намекает, что релиз ролевой игры про вампиров действительно может состояться до конца этого года, а именно 27 октября. Пользователь Твиттера поделился скриншотом из интернет-магазина на котором и была указана эта дата.

Конечно — это не официальная информация и её следует воспринимать как простой слух или ошибку со стороны персонала магазина, но ждать его подтверждения (или опровержения) долго не придется, поскольку PAX West 2023 стартует уже 1 сентября и продлится до 4 сентября 2023 года.

-9
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
-zotik-

Оно живое? Лол

3
BrokVud

На следующий день после второго Сталкера.

3
romero52

предзаказ в егс так и висит) смеренно жду релиза...

0
Art737

Узнать бы, кто сейчас над ними работает.

0
-zotik-

Транс олени

-2
Лобо

Мне кажется если и выйдет игра будет так себе так как о такой культовой игре почти нет информации

-4
Кей Овальд

Чёт, после всех событий вокруг игры даже не хочется, что бы она выходила.
О, отдайте вторую часть разрабатывать Ларианам, они вторую игру мечты сделают!

-5
Art737

Со смех*ечками и п*здохаханьками? Нет, спасибо, балдур бельгийцы уже испоганили.

-5
-zotik- Art737

К слову днд это игра про фантазию и юмор это одна ее из частей. Если ты этого не понял, то это твои проблемы

0
Art737 -zotik-

К слову игр про Днд - дохр*на и больше. Но балдур стал культовым, а остальные нет. И если ты этого не понял - это твои проблемы.

PS. Этот аргумент также касается реалтайма: оправдания в стиле "оригинальный ДнД - это строгий пошаг" - можете затолкать себе в задницу. Речь не о настолке, речь о конкретной серии, в которой был реалтайм с паузой.

0
-zotik- Art737

Ты сам перданул про пошаг. Но кто кто платит того и тапки. Ларианы купили права на бг, а значит как то пофигу что было 30 лет назад смирись. Но я более уточнил про юмор. Поныть в чате можно каждому, но в бг 1 и 1 был юмор, плейскеп был юмор. В фолычах был юмор и все не смотря на темную атмосферу

0
Кей Овальд Art737

Эм, то есть в первых Вампирах была зубодробительная серьёзность и не было юмора? Дед, таблетки прими.

0