В сети обнаружили возможную дату релиза Vampire: The Masquerade 2 ©

На предстоящей выставке PAX West 2023 будет организована панель, посвященная вселенной Vampire: The Masquerade. Скорее всего именно там нам представят новые подробности о проекте. Тем более, что само издательство сообщало о появлении новостей в сентябре.

Продолжение культовой игры из самой популярной вампирской фэнтезийной вселенной было анонсировано в 2019 году. За проект отвечала компания Hardsuit Labs, однако разработчики так и не смогли разобраться с концепцией. Выпуск игры неоднократно откладывался, пока в 2021 году не было принято решение прекратить работу. Именно тогда владелец IP Paradox Interactive получил предложение от другой студии, которая взяла на себя производство игры. Игра была очень близка к тому, чтобы быть снятой с производства, но, к счастью, она продолжает разрабатываться. Правда, уже давно ничего нового о ней не слышно - мы даже не знаем, кто за нее отвечает. В прошлом году генеральный директор Paradox сообщил, что Bloodlines 2 становится все лучше и лучше и может выйти даже в 2023 году.

Последняя находка намекает, что релиз ролевой игры про вампиров действительно может состояться до конца этого года, а именно 27 октября. Пользователь Твиттера поделился скриншотом из интернет-магазина на котором и была указана эта дата.

Конечно — это не официальная информация и её следует воспринимать как простой слух или ошибку со стороны персонала магазина, но ждать его подтверждения (или опровержения) долго не придется, поскольку PAX West 2023 стартует уже 1 сентября и продлится до 4 сентября 2023 года.