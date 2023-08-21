В сети обнаружили возможную дату релиза Vampire: The Masquerade 2

На предстоящей выставке PAX West 2023 будет организована панель, посвященная вселенной Vampire: The Masquerade. Скорее всего именно там нам представят новые подробности о проекте. Тем более, что само издательство сообщало о появлении новостей в сентябре.
Продолжение культовой игры из самой популярной вампирской фэнтезийной вселенной было анонсировано в 2019 году. За проект отвечала компания Hardsuit Labs, однако разработчики так и не смогли разобраться с концепцией. Выпуск игры неоднократно откладывался, пока в 2021 году не было принято решение прекратить работу. Именно тогда владелец IP Paradox Interactive получил предложение от другой студии, которая взяла на себя производство игры. Игра была очень близка к тому, чтобы быть снятой с производства, но, к счастью, она продолжает разрабатываться. Правда, уже давно ничего нового о ней не слышно - мы даже не знаем, кто за нее отвечает. В прошлом году генеральный директор Paradox сообщил, что Bloodlines 2 становится все лучше и лучше и может выйти даже в 2023 году.
Последняя находка намекает, что релиз ролевой игры про вампиров действительно может состояться до конца этого года, а именно 27 октября. Пользователь Твиттера поделился скриншотом из интернет-магазина на котором и была указана эта дата.
Конечно — это не официальная информация и её следует воспринимать как простой слух или ошибку со стороны персонала магазина, но ждать его подтверждения (или опровержения) долго не придется, поскольку PAX West 2023 стартует уже 1 сентября и продлится до 4 сентября 2023 года.
Оно живое? Лол
На следующий день после второго Сталкера.
предзаказ в егс так и висит) смеренно жду релиза...
Узнать бы, кто сейчас над ними работает.
Транс олени
Мне кажется если и выйдет игра будет так себе так как о такой культовой игре почти нет информации
Чёт, после всех событий вокруг игры даже не хочется, что бы она выходила.
О, отдайте вторую часть разрабатывать Ларианам, они вторую игру мечты сделают!
Со смех*ечками и п*здохаханьками? Нет, спасибо, балдур бельгийцы уже испоганили.
К слову днд это игра про фантазию и юмор это одна ее из частей. Если ты этого не понял, то это твои проблемы
К слову игр про Днд - дохр*на и больше. Но балдур стал культовым, а остальные нет. И если ты этого не понял - это твои проблемы.
PS. Этот аргумент также касается реалтайма: оправдания в стиле "оригинальный ДнД - это строгий пошаг" - можете затолкать себе в задницу. Речь не о настолке, речь о конкретной серии, в которой был реалтайм с паузой.
Ты сам перданул про пошаг. Но кто кто платит того и тапки. Ларианы купили права на бг, а значит как то пофигу что было 30 лет назад смирись. Но я более уточнил про юмор. Поныть в чате можно каждому, но в бг 1 и 1 был юмор, плейскеп был юмор. В фолычах был юмор и все не смотря на темную атмосферу
Эм, то есть в первых Вампирах была зубодробительная серьёзность и не было юмора? Дед, таблетки прими.