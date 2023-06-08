В сети появились скриншоты и геймплей старой версии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Один из разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Ларри Валлэли, дизайнер уровней в Handsuit Labs, выложил в сеть несколько скриншотов и геймплей старой версии игры.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — одна из тех игр, которые, кажется, никогда не выйдут. После большого анонса посыпались почти исключительно плохие новости, и разработка RPG была даже на грани завершения. Но с новой студией разработки игра, как говорят, находится на правильном пути, и, по крайней мере, управляющий директор Paradox Interactive сказал в ноябре прошлого года, что дата выпуска должна быть объявлена в ближайшее время.
Тем не менее, до сих пор нет никаких следов даты выпуска, и похоже, что пройдет немало времени, прежде чем игра будет наконец выпущена. Издательство Paradox Interactive начало возвращать средства за предварительные заказы на физическую и цифровую версии игры.
Эта пре-альфа выглядит не хуже вышедшего Redfall'a.
Старая версия скорей всего была хороша, а что сейчас выйдет - большой вопрос
Дизайнеры молодцы. Выглядит стильно.
А вот геймплей был очень сырой.
Выглядит лучше чем редфолл)
Её и не будут переделывать. Её будут доделывать
Выглядит очень годно..Я бы и в такую версию играл с удовольствием....Хоть бы не испортили старую версию новой версией!!
Опять фанаты будут доделывать игру за разрабов
Чес говоря выглядит так себе - атмосферы ноль