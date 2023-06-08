Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 TBA
7.9 265 оценок

В сети появились скриншоты и геймплей старой версии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

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monk70
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Один из разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Ларри Валлэли, дизайнер уровней в Handsuit Labs, выложил в сеть несколько скриншотов и геймплей старой версии игры.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — одна из тех игр, которые, кажется, никогда не выйдут. После большого анонса посыпались почти исключительно плохие новости, и разработка RPG была даже на грани завершения. Но с новой студией разработки игра, как говорят, находится на правильном пути, и, по крайней мере, управляющий директор Paradox Interactive сказал в ноябре прошлого года, что дата выпуска должна быть объявлена ​​в ближайшее время.

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Тем не менее, до сих пор нет никаких следов даты выпуска, и похоже, что пройдет немало времени, прежде чем игра будет наконец выпущена. Издательство Paradox Interactive начало возвращать средства за предварительные заказы на физическую и цифровую версии игры.

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Разработчикам Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 уже есть что показать и рассказать, но нужно еще время
Разработчикам Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 уже есть что показать и рассказать, но нужно еще время
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Taicho

Эта пре-альфа выглядит не хуже вышедшего Redfall'a.

6
Deveron

Старая версия скорей всего была хороша, а что сейчас выйдет - большой вопрос

4
bysaturn

Дизайнеры молодцы. Выглядит стильно.

А вот геймплей был очень сырой.

3
-zotik-

Выглядит лучше чем редфолл)

1
Alcoza1cer

Её и не будут переделывать. Её будут доделывать

1
fox nemets

Выглядит очень годно..Я бы и в такую версию играл с удовольствием....Хоть бы не испортили старую версию новой версией!!

0
Alister Soul

Опять фанаты будут доделывать игру за разрабов

0
Solstice

Чес говоря выглядит так себе - атмосферы ноль

-1