В сети появились скриншоты и геймплей старой версии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ©

Один из разработчиков Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Ларри Валлэли, дизайнер уровней в Handsuit Labs, выложил в сеть несколько скриншотов и геймплей старой версии игры.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — одна из тех игр, которые, кажется, никогда не выйдут. После большого анонса посыпались почти исключительно плохие новости, и разработка RPG была даже на грани завершения. Но с новой студией разработки игра, как говорят, находится на правильном пути, и, по крайней мере, управляющий директор Paradox Interactive сказал в ноябре прошлого года, что дата выпуска должна быть объявлена ​​в ближайшее время.

Тем не менее, до сих пор нет никаких следов даты выпуска, и похоже, что пройдет немало времени, прежде чем игра будет наконец выпущена. Издательство Paradox Interactive начало возвращать средства за предварительные заказы на физическую и цифровую версии игры.