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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 452 оценки

В студии разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 возможно прошли увольнения

IKarasik IKarasik

Британская студия The Chinese Room, работающая над долгожданной ролевой игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, могла провести внутренние сокращения. Об этом сообщает издание GamesIndustry, проанализировав изменения в профилях сотрудников студии на LinkedIn.

Согласно информации журналистов, как минимум 10 специалистов за последние дни указали, что находятся в поиске новой работы. Среди них — дизайнер уровней, художник по освещению и другие члены творческой команды.

На запрос о ситуации представители The Chinese Room ответили уклончиво, заявив, что студия «в ближайшие недели поделится деталями касательно внутренних изменений», однако прямо увольнения не подтвердили и не опровергли.

The Chinese Room входит в структуру Sumo Group и ранее прославилась такими проектами, как Dear Esther, Still Wakes the Deep и Amnesia: A Machine for Pigs. Сейчас команда активно трудится над Bloodlines 2 — сиквелом культовой RPG по миру Vampire: The Masquerade, чей релиз был неоднократно отложен.

Судя по данным LinkedIn, в студии в настоящее время работает около 80 сотрудников.

Для фанатов Bloodlines 2 эта новость может вызвать беспокойство: проект и так пережил непростой путь разработки, смену команды и длительные паузы в производстве. Потенциальные кадровые перестановки — особенно среди креативного состава — могут повлиять на сроки релиза и общее качество игры.

Официальные комментарии от издателя — Paradox Interactive — на момент публикации новости отсутствуют.

20
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Комментарии: 19
Ваш комментарий
JohnRPG

Честное слово, как же уже п.о.х.у.й на эту игру. Мне лично как геймеру и игроку настольного Мира Тьмы, особенно Вампиров. И ежу понятно, что выйдет ещё тот калл, лучше бы они этот труп вообще не рожали, но нет, они всё равно его релизнут, ибо им же надо копропятерку продвигать, фу....

7
вупсич пупсич

Сколько эта игра у меня уже в желаемых? Я забыл
Думаю, выйдет полнейшее дерьмо

3
JohnRPG

Если выйдет просто средний проходняк на один раз пройти и забыть, это уже можно будет считать Достижением.

3
Rey4rtRO JohnRPG

А стоит ли так позориться на фоне отличной для своего времени первой части?

2
CRAZY rock GAME

Ну вообщем на русском говоря, Bloodlines не выйдет никогда...

3
Анжелика04

когда-то выйдет а вот качество может быть как у века дракона 4.... там тоже десять лет лет делали меняли команды, сценарий суть и тд

2
Maxthon80

Скорее всего это будет громкий позор, надежда умирает последней.

1
JohnRPG

Будет, определенно будет, ибо на эту игру и продвижение копропятерки Параболы много денег вбухали, сейчас они максимально хотят снизить последствия провала данной игры и не потерять свои деньги.

2
Властелин Сосцов

)))))))))))))))))))))))))))) пример для подражания для всех разработчиков вселенной

1
Rio17

Никто уже её не ждёт не трогали бы лучше вообще серию bloodlines

1
Alex40001

на оутсоурсе наверно всех уволили

Vascular

Китам чё то не понравилось. Очередной кранч будет? Бедняги всё не могут доделать. . . .

nikvik jm

Да выйдет 2 маскарад или нет?!

Шрек и осел vs CD Project

Печально :( А так хорошо всё начиналось.

CRAZY rock GAME

Да какой там хорошо, одни переносы,

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