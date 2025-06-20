В студии разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 возможно прошли увольнения

Британская студия The Chinese Room, работающая над долгожданной ролевой игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, могла провести внутренние сокращения. Об этом сообщает издание GamesIndustry, проанализировав изменения в профилях сотрудников студии на LinkedIn.
Согласно информации журналистов, как минимум 10 специалистов за последние дни указали, что находятся в поиске новой работы. Среди них — дизайнер уровней, художник по освещению и другие члены творческой команды.
На запрос о ситуации представители The Chinese Room ответили уклончиво, заявив, что студия «в ближайшие недели поделится деталями касательно внутренних изменений», однако прямо увольнения не подтвердили и не опровергли.
The Chinese Room входит в структуру Sumo Group и ранее прославилась такими проектами, как Dear Esther, Still Wakes the Deep и Amnesia: A Machine for Pigs. Сейчас команда активно трудится над Bloodlines 2 — сиквелом культовой RPG по миру Vampire: The Masquerade, чей релиз был неоднократно отложен.
Судя по данным LinkedIn, в студии в настоящее время работает около 80 сотрудников.
Для фанатов Bloodlines 2 эта новость может вызвать беспокойство: проект и так пережил непростой путь разработки, смену команды и длительные паузы в производстве. Потенциальные кадровые перестановки — особенно среди креативного состава — могут повлиять на сроки релиза и общее качество игры.
Официальные комментарии от издателя — Paradox Interactive — на момент публикации новости отсутствуют.
Честное слово, как же уже п.о.х.у.й на эту игру. Мне лично как геймеру и игроку настольного Мира Тьмы, особенно Вампиров. И ежу понятно, что выйдет ещё тот калл, лучше бы они этот труп вообще не рожали, но нет, они всё равно его релизнут, ибо им же надо копропятерку продвигать, фу....
Сколько эта игра у меня уже в желаемых? Я забыл
Думаю, выйдет полнейшее дерьмо
Если выйдет просто средний проходняк на один раз пройти и забыть, это уже можно будет считать Достижением.
А стоит ли так позориться на фоне отличной для своего времени первой части?
Ну вообщем на русском говоря, Bloodlines не выйдет никогда...
когда-то выйдет а вот качество может быть как у века дракона 4.... там тоже десять лет лет делали меняли команды, сценарий суть и тд
Скорее всего это будет громкий позор, надежда умирает последней.
Будет, определенно будет, ибо на эту игру и продвижение копропятерки Параболы много денег вбухали, сейчас они максимально хотят снизить последствия провала данной игры и не потерять свои деньги.
)))))))))))))))))))))))))))) пример для подражания для всех разработчиков вселенной
Никто уже её не ждёт не трогали бы лучше вообще серию bloodlines
на оутсоурсе наверно всех уволили
Китам чё то не понравилось. Очередной кранч будет? Бедняги всё не могут доделать. . . .
Да выйдет 2 маскарад или нет?!
Печально :( А так хорошо всё начиналось.
Да какой там хорошо, одни переносы,