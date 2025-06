В студии разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 возможно прошли увольнения

Британская студия The Chinese Room, работающая над долгожданной ролевой игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, могла провести внутренние сокращения. Об этом сообщает издание GamesIndustry, проанализировав изменения в профилях сотрудников студии на LinkedIn.

Согласно информации журналистов, как минимум 10 специалистов за последние дни указали, что находятся в поиске новой работы. Среди них — дизайнер уровней, художник по освещению и другие члены творческой команды.

На запрос о ситуации представители The Chinese Room ответили уклончиво, заявив, что студия «в ближайшие недели поделится деталями касательно внутренних изменений», однако прямо увольнения не подтвердили и не опровергли.

The Chinese Room входит в структуру Sumo Group и ранее прославилась такими проектами, как Dear Esther, Still Wakes the Deep и Amnesia: A Machine for Pigs. Сейчас команда активно трудится над Bloodlines 2 — сиквелом культовой RPG по миру Vampire: The Masquerade, чей релиз был неоднократно отложен.

Судя по данным LinkedIn, в студии в настоящее время работает около 80 сотрудников.

Для фанатов Bloodlines 2 эта новость может вызвать беспокойство: проект и так пережил непростой путь разработки, смену команды и длительные паузы в производстве. Потенциальные кадровые перестановки — особенно среди креативного состава — могут повлиять на сроки релиза и общее качество игры.

Официальные комментарии от издателя — Paradox Interactive — на момент публикации новости отсутствуют.