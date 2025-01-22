В Южной Корее выдали возрастной рейтинг Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Вампирская ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Судя по всему, разработка игры подходит к завершению.
Рейтинг был получен ещё в конце декабря прошлого года, но стало о нём известно только сейчас благодаря японскому изданию Gematsu.
У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 тяжёлый и ухабисты путь разработки . Первоначально она была разработана Hardsuit Labs, известной по Blacklight Retribution, при содействии других разработчиков (таких как Брайан Мицода, автор первой игры, и Крис Авеллон). Однако в конечном итоге Paradox Interactive удалила студию из проекта и заменила ее на The Chinese Room.
В 2020 году некоторые из вышеупомянутых людей были уволены (по разным, не всегда понятным причинам), а Hardsuit Labs была убрана из проекта издателем в феврале 2021 года. Это означало, что у Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 долгое время не было официального разработчика, а значит, ее будущее было под вопросом. В сентябре 2023 года было объявлено, что проект передан The Chinese Room, которые должны были завершить его и внедрить существенные изменения.
Неужели в этом году выйдет. Ну ждём тогда. Первая игра была очень хороша, вторую в один ряд с ней даже не ставлю, но надеюсь на крепкий проект, который не запятнает доброе имя Bloodlines.
если саунд дизайн будет хотя бы на половину таким же как в первой, я покупаю без раздумий)
А что там был за саунд-дизайн? Иронично, что я сам саунд-дизайнер, но не помню что именно такого было в этой игре. Проходил несколько раз, но в своё время)
офигенная статья. Какой именно возрастной рейтинг - так и не указано.
возврастной рейтинг 6+
За сиську никто не разрешает кусать.
сказать по правде после стольких скандалов и переходов из рук в руки ничего хорошего не жду.
Про эту игру столько всего писали, что я жалею, что когда-то предзакал ее в EpicGame, так как непонятно, будет ли вообще игра нормальный( так как Paradox Interactive это, как крутка в гаче ). Только бы без воок дерьма