В Южной Корее выдали возрастной рейтинг Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Вампирская ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Судя по всему, разработка игры подходит к завершению.

Рейтинг был получен ещё в конце декабря прошлого года, но стало о нём известно только сейчас благодаря японскому изданию Gematsu.

У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 тяжёлый и ухабисты путь разработки . Первоначально она была разработана Hardsuit Labs, известной по Blacklight Retribution, при содействии других разработчиков (таких как Брайан Мицода, автор первой игры, и Крис Авеллон). Однако в конечном итоге Paradox Interactive удалила студию из проекта и заменила ее на The Chinese Room.

В 2020 году некоторые из вышеупомянутых людей были уволены (по разным, не всегда понятным причинам), а Hardsuit Labs была убрана из проекта издателем в феврале 2021 года. Это означало, что у Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 долгое время не было официального разработчика, а значит, ее будущее было под вопросом. В сентябре 2023 года было объявлено, что проект передан The Chinese Room, которые должны были завершить его и внедрить существенные изменения.