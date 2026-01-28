Валентинки для вампиров и выход DLC: студия The Chinese Room представила "дорожную карту" Bloodlines 2

Разработчики из студии The Chinese Room, кажется, нащупали верный ритм. После довольно неоднозначного старта Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, команда смогла завершить прошлый год на положительное ноте. Финальное зимнее обновление с режимом «Железный вампир», праздничными шапками Санты и пачкой исправлений критических багов заметно сгладило углы и вернуло игрокам оптимизм. Теперь же авторы решили не сбавлять обороты и поделились планами на весь 2026 год, который обещает быть крайне насыщенным для обитателей виртуального Сиэтла.

Команда опубликовала обновленную «дорожную карту» развития проекта, пообещав продолжить активную поддержку игры в течение следующих двенадцати месяцев. Первым важным этапом станет выход праздничного обновления «Valentine’s Update», запланированный на 11 февраля. Игроков ждет порция свежей косметики, новые варианты растительности на лице, изменения в системе лута с противников и очередная порция технических правок.

Однако самое интересное начнется чуть позже, когда дело дойдет до расширения сюжета. Разработчики уже анонсировали два полноценных дополнения. Первое из них, под названием Loose Cannon («Шальная пушка»), ожидается в период с первого по второй квартал 2026 года. Следом за ним, ориентировочно во втором или третьем квартале, выйдет DLC The Flower & the Flame («Цветок и пламя»).

Авторы признаются, что им не терпится рассказать об этих историях подробнее, но пока они предпочитают держать интригу. В своем официальном обращении студия отметила, что «с нетерпением ждет возможности поговорить о Loose Cannon и The Flower & the Flame позже», чтобы поделиться «скриншотами и фрагментами того, что ожидает игроков». Пока же всё внимание сосредоточено на февральском апдейте, который должен сделать пребывание в мире тьмы еще более комфортным и стильным.