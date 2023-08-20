Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 могут повторно представить на PAX West ©

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, возможно, вот-вот получит свое долгожданное повторное представление на PAX West 2023, о чем намекает тизер, опубликованный в официальном аккаунте Twitter.

Хотя твит прямо не подтверждает наличие Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, менеджер сообщества ответил на тот самый запрос, сделанный в канале Discord, смайликом «глаза», практически подтвердив догадки. В конце концов, в последнем официальном обновлении Paradox заявили, что игра будет заново представлена в сентябре. Хорошая новость заключается в том, что PAX West 2023 запланирован на самое начало месяца (1-4 сентября), так что ждать осталось меньше двух недель.