Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 не станет "вампирским GTA": сюжет важнее бесконечных драк

На Gamescom 2025 создатели Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 из студии The Chinese Room поделились новыми подробностями о проекте. Несмотря на свободу действий, сравнивать игру с GTA не стоит — у Bloodlines 2 другая философия.
По словам нарративного дизайнера Йена Томаса, игроки смогут исследовать город, участвовать в драках «хоть бесконечно, даже на крышах зданий», но главной целью остаётся сюжет. Разработчики выстраивают историю в формате «серии ночей», каждая из которых имеет свои ключевые события и продвигает повествование вперёд.
Важной частью игрового цикла станет отдых в убежище. Герой обязан скрываться от солнца и восстанавливать силы, чтобы продолжить приключение. Томас отмечает, что в этот момент персонаж сможет видеть сны, несмотря на то что вампиры обычно не сновидят. Особенно это касается главного героя — малкавианского детектива Фабиена, обладающего необычной психической чувствительностью.
Таким образом, Bloodlines 2 делает ставку не на бесконечный хаос в духе GTA, а на мрачный сюжет и атмосферу вампирской жизни, где ночь — арена охоты, а день — время сна и уязвимости.
Гта это про машины и стрельбу, а не про драки и открытый мир, самое тупое сравнение
согласен. По такой логике любая рпг с открытом миром это ГТА. Бл кому в голову пришло сравнивать вампирскую ролевую игру с гта.
И это правильно. Годный клон GTA могут сделать только сами Рокстар )
Как раз к сюжету больше всего вопросов, потому что устаревшую графику и кривой геймплей можно простить, это и в первой части были не самые сильные стороны. Пока сюжет выглядит как компиляция самых модных клише. Тут и голос в голове от другой личности, и детектив, расследующий свою смерть, и могущественный ГГ, который по ходу игры возвращает свои способности. Не хватает только амнезии, но ГГ просыпается через несколько сотен лет и ничего не знает о мире, так что это то же самое, только под другим соусом.