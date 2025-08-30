Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 не станет "вампирским GTA": сюжет важнее бесконечных драк

На Gamescom 2025 создатели Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 из студии The Chinese Room поделились новыми подробностями о проекте. Несмотря на свободу действий, сравнивать игру с GTA не стоит — у Bloodlines 2 другая философия.

По словам нарративного дизайнера Йена Томаса, игроки смогут исследовать город, участвовать в драках «хоть бесконечно, даже на крышах зданий», но главной целью остаётся сюжет. Разработчики выстраивают историю в формате «серии ночей», каждая из которых имеет свои ключевые события и продвигает повествование вперёд.

Важной частью игрового цикла станет отдых в убежище. Герой обязан скрываться от солнца и восстанавливать силы, чтобы продолжить приключение. Томас отмечает, что в этот момент персонаж сможет видеть сны, несмотря на то что вампиры обычно не сновидят. Особенно это касается главного героя — малкавианского детектива Фабиена, обладающего необычной психической чувствительностью.

Таким образом, Bloodlines 2 делает ставку не на бесконечный хаос в духе GTA, а на мрачный сюжет и атмосферу вампирской жизни, где ночь — арена охоты, а день — время сна и уязвимости.